Entzaubert und gespalten

Der Jubel von Premier Justin Trudeau und seiner Frau Sophie Gregoire täuscht: Die Liberalen haben ihre absolute Mehrheit verloren. (Paul Chiasson / dpa)

Er hat es noch einmal geschafft. Nach seinem glanzvollen Sieg vor vier Jahren stolpert Justin Trudeau jetzt eher über die Ziellinie. Er hat die absolute Mehrheit im Parlament in Ottawa verpasst und ist als Chef einer Minderheitsregierung auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Dass die Konservativen mehr Stimmen bekommen haben als die Liberalen, ist ein weiterer Makel.

Viele Kanadier sind enttäuscht von Trudeau, der 2015 mit so viel frischen Ideen an die Regierung kam. Es sind nicht die Fiskalkonservativen oder die Ölarbeiter in Alberta und Saskatchewan, sondern die Wähler Mitte-links: Sie wollen mehr Klimaschutz, Wohnraum zu tragbaren Preisen, ein besseres Gesundheitswesen und vor allem eine saubere, transparente Regierung, die ihre Versprechen hält.

Sie haben Trudeau ohne Begeisterung gewählt, weil sie einen konservativen Regierungschef Andrew Scheer noch weniger mochten. Dessen Attacken auf Trudeaus Klima- und Umweltpolitik, sein geradezu absurdes Nein zur Verschärfung des Waffenrechts, die trump-ähnliche „Canada First“-Politik kam im Bürgertum der Kernprovinzen Ontario und Quebec überhaupt nicht an. Scheer baute auf den harten Kern der Konservativen, aber er hat für sich keine neuen Wählerschichten erschlossen.

Kanada ist jetzt gespalten wie lange nicht mehr. Das Wahlergebnis dokumentiert eine Entfremdung zwischen West- und Ost-Kanada. Das Klima zwischen Regierungspartei und Konservativen ist vergiftet. In dieser Atmosphäre muss Trudeau nun Brücken bauen. Davon wird es abhängen, ob dieses Parlament arbeiten kann oder die Kanadier bald wieder wählen müssen.