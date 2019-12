An Manfred Stolpe schieden sich die Geister. Im Land Brandenburg war der langjährige Ministerpräsident äußerst beliebt – bundesweit wurde aber jahrelang eine Debatte um seine Kontakte zur DDR-Staatssicherheit geführt. (Peter/REUTERS)

Am Ende war die Krankheit stärker: Manfred Stolpe ist tot. Der erste Ministerpräsident des Landes Brandenburg starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie. Schon seit 2004 kämpfte er mit Darmkrebs, später kamen weitere Erkrankungen hinzu.

Von 1990 bis 2002 stand der SPD-Politiker an der Spitze Brandenburgs. Zuvor war der gebürtige Stettiner leitender Kirchenjurist der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Während die Bischöfe im Licht der Öffentlichkeit standen, regelte Stolpe hinter den Kulissen das Tagesgeschäft. Er verteidigte jene, die sich unter dem Dach der Kirche in der Umweltbewegung oder in Friedensgruppen engagierten. „Wenn es mal brenzlig werde, sollte man beim Konsistorialpräsidenten anrufen. Stolpe hatte den Ruf, Menschen aus den Gefängnissen der Stasi herausholen zu können“, sagte einst Matthias Platzeck (SPD). Doch zu den Aufgaben des Konsistorialpräsidenten gehörte auch eine andere Seite: Stolpe enthüllte 1992 in einem Buch, etwa tausend Gespräche mit der Stasi geführt zu haben. In Brandenburg führte das zu einer politischen Krise. Zwar sprach ein Untersuchungsausschuss des Landtags Stolpe 1994 mehrheitlich von den Vorwürfen frei, als „IM Sekretär“ mit der Stasi zusammengearbeitet zu haben. Doch die Brandenburger Koalition zerbrach daran. Und erst 2005 verbot das Bundesverfassungsgericht auf eine Klage Stolpes hin, den Politiker als Stasi-Mitarbeiter zu bezeichnen.

Der Beliebtheit des SPD-Politikers im Land freilich taten solche Auseinandersetzungen keinen Abbruch. Stolpe gelang etwas, was seinen Nachfolgern nicht mehr gelingen sollte: Er führte seine SPD zur absoluten Mehrheit. Bodenständig war er, den Menschen zugewandt – der Begriff „Landesvater“ passte auf Stolpe so gut wie auf keinen seiner Nachfolger. Stolpe ging es darum, die Menschen in Arbeit zu bringen: Erfolgreiche Ansiedlungen von Unternehmen wie BASF oder Rolls Royce fielen in seine Zeit, freilich auch gescheiterte Projekte wie die Frachtzeppeline des Cargolifter oder die Chipfabrik in Frankfurt (Oder). Es war Stolpes Ziel, das Selbstbewusstsein der Brandenburger zu stärken, eine Identität aufzubauen. „Manfred Stolpe war der Vater des modernen Brandenburgs“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Montag. „Er gab dem Land Stimme und Gesicht.“ Im besten Sinne des Wortes sei Stolpe „Landesvater und Mutmacher“ in einem gewesen. Und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte: „Der engagierte Christ und überzeugte Sozialdemokrat war ein identitätsstiftender Politiker, der sein Land geprägt und geliebt hat.“

Kurz blieb dagegen die Karriere in der Bundespolitik. Von 2002 bis 2005 war Stolpe Bundesverkehrsminister im zweiten Kabinett von Gerhard Schröder. In diese Zeit fiel die Auseinandersetzung um die Autobahnmaut für Lkw: Stolpe erbte Verträge mit dem Unternehmen Toll Collect – doch die Partnerschaft des Staates mit dem von Daimler Chrysler und der Telekom getragenen Unternehmen sollte zum Fiasko werden. Besser lief der von Stolpe vorgestellte Bundesverkehrswegeplan: Er bezog erstmals grenzüberschreitende Verkehre nach Polen und Tschechien mit ein. Doch mit den Neuwahlen 2005 endete auch Stolpes Zeit im Bund – aus dem Verkehrsminister wurde der „Elder Statesman“ in Brandenburg.

„Ich hoffe auf einen sanften Tod“, sagte Stolpe letztes Jahr in einem Interview. Man darf ihm wünschen, dass sich diese Hoffnung nun erfüllt hat.