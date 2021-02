Tief zerstritten: Nicola Sturgeon und Alex Salmond. (Joey Kelly/DPA)

In der Downing Street in London rätseln sie seit Monaten darüber, wie sie am besten mit Schottland verfahren sollen. Im hohen Norden werden die Anhänger der Unabhängigkeit gefühlt täglich mehr, sie werden in ihrem Widerstand gegen die konservative Regierung in Westminster lauter – und vor allem zu einem großen Problem für Premierminister Boris Johnson. Während die Unionisten noch über die Strategie streiten, erhalten sie in ihrem Kampf gegen die Abspaltungswilligen der Scottish National Party (SNP) nun unerwartete Unterstützung. Und das ausgerechnet von jenen zwei politischen Figuren, die für den Traum von Schottlands Eigenständigkeit stehen wie niemand sonst: Nicola Sturgeon, die Erste Ministerin des Landesteils, und Alex Salmond, ihr Amtsvorgänger. Zwischen den einstigen Weggefährten ist eine erbitterte Fehde entbrannt, die alle Bestrebungen der SNP zunichte machen und das Projekt Unabhängigkeit gefährden könnte.

Auf der einen Seite steht Salmond, der leidenschaftliche Vorkämpfer der Unabhängigkeitsbewegung und das Gesicht der Volksabstimmung 2014. Der 66-Jährige wirft Sturgeon und ehemaligen Parteikollegen vor, ein Komplott geschmiedet zu haben, um ihn in „einem vorsätzlichen, anhaltenden, heimtückischen und abgestimmten Bestreben“ aus dem öffentlichen Leben zu drängen sowie seine Reputation und Karriere zu zerstören. Dies sei so weit gegangen, ihn ins Gefängnis bringen zu wollen. Salmond musste sich 2019 vor Gericht verantworten, nachdem zehn ehemalige Mitarbeiterinnen Salmond beschuldigten, sie während seiner Amtszeit belästigt zu haben. Insgesamt lagen 14 Anklagepunkte vor, darunter versuchte Vergewaltigung einer Frau sowie eine sexuelle Nötigung mit Vergewaltigungsabsicht. Salmond hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Im vergangenen Jahr wurde er vom Gericht in Edinburgh in 13 Punkten freigesprochen, einer wurde als „unbewiesen“ fallengelassen.

Schottischer Ex-Regierungschef Salmond wirft Nachfolgerin Sturgeon Komplott vor

Auf der anderen Seite steht Nicola Sturgeon, seine politische Ziehtochter. Die 50-Jährige hält Salmond entgegen, es gebe bislang nicht „den geringsten Beweis“ für eine Verschwörung gegen ihn, er habe keinerlei Belege für seine Komplott-Anschuldigungen gegen sie und SNP-Offizielle präsentiert. Das müsse er auch nicht, lehnte er jetzt vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Forderung ab. Die Richtigkeit sei von zwei Gerichten, zwei Richtern und einer Jury bewiesen worden. Außergewöhnlich scharf schoss der schottische Nationalist gegen die Spitze der Regionalregierung, die versagt habe. „Der Schritt in die Unabhängigkeit muss von Institutionen begleitet sein, deren Führung stark ist.“

Der Zwist zwischen den einstigen Weggefährten begann vor drei Jahren, als die Sturgeon-Regierung eine Untersuchung einleitete, nachdem zwei Beamtinnen Salmond sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Grundlage war eine Regelung, die erst kurz zuvor eingeführt worden war. Salmond ist überzeugt, dass diese Maßnahme nur mit Blick auf seinen Fall beschlossen wurde. Er trat aus der SNP aus und wehrte sich juristisch. Im Januar 2019 urteilte dann ein Gericht, dass die Untersuchung tatsächlich „ungesetzlich“ abgelaufen sei. Deshalb will das Parlament in Edinburgh nun in dem Untersuchungsausschuss klären, was damals falsch gelaufen ist. Nach Salmond soll am Mittwoch Sturgeon befragt werden.

Die derzeit auf der Insel diskutierte Frage lautet: Handelt Alex Salmond, der politisch nichts mehr zu verlieren hat, aus Rache – oder hat Sturgeon das Parlament belogen über den Zeitpunkt, an dem sie von den Vorwürfen gegen ihren Vorgänger erfuhr? Damit hätte sie gegen die offiziellen Verhaltensregeln für Regierungsmitglieder verstoßen, Rücktrittsforderungen dürften laut werden. Es sei offensichtlich, dass die größte Bedrohung für Sturgeons Position als „unangefochtene Königin der schottischen Politik“ in ihrer eigenen Bewegung liege, schrieb das konservative Magazin „The Spectator“. Für Boris Johnson könnte das Drama zu keinem besseren Moment kommen angesichts der anstehenden Regionalwahl im Mai, bei denen der SNP ein Erdrutschsieg prognostiziert wird – noch.