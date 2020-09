Seit ein paar Tagen herrschen wieder brutale Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Region Berg-Karabach. (dpa-infografik)

Es war kaum zu übersehen, dass sich seit Wochen im Kaukasus Kriegsgewitter aufbauten, die sich derzeit mit Wucht entladen. Die Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien um die armenische Enklave Berg-Karabach sind so heftig wie noch nie seit dem Abschluss des von Russland vermittelten Waffenstillstands von 1994. Zwar bezichtigen sich beide Seiten der Aggression, aber die Vorgeschichte des komplexen Konflikts lässt kaum einen Zweifel, dass die derzeitigen Angriffe von Baku ausgingen, angefacht von der Türkei, die das kleine christliche Armenien als historischen „Erzfeind“ betrachtet.

Armenien hat mit der Besetzung von Berg-Karabach und eines territorialen Korridors seine Kriegsziele seit Langem erreicht. Dagegen steht der aserbaidschanische Diktator Ilham Alijew unter stetig wachsendem Druck der Bevölkerung, das verlorene Gebiet zurückzuerobern. Trotzdem hätte sich Alijew wohl kaum zum offenen Krieg hinreißen lassen, wenn ihn Ankara nicht dazu ermuntert hätte. Die jetzige Eskalation wurde mindestens seit Juli vorbereitet, als sich die Türkei nach armenisch-aserbaidschanischen Grenzgefechten an einer großen Militärübung in Aserbaidschan beteiligte.

Türkische Soldaten kämpfen an fünf Fronten

Bereits damals griffen Regierungsvertreter der Türkei zu einer ungewohnt harten Sprache und drohten, die Armenier würden „definitiv für ihre Aktionen bezahlen“. Beobachter warnten, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lege es darauf an, sein Land in eine weitere militärische Konfrontation zu treiben. Tatsächlich kämpfen türkische Soldaten bereits an fünf Fronten oder bereiten sich auf Kämpfe vor: im türkischen Kurdengebiet, in Nordsyrien, im Nordirak, in Libyen und im Mittelmeer gegen Griechenland und Zypern. Jetzt hat sich die Türkei klar einseitig für Aserbaidschan positioniert und die Eskalation vorangetrieben – auch mit der Entsendung dschihadistischer Milizionäre aus Syrien, wie verlässliche Quellen melden.

Die türkische Gewaltpolitik ist ein Reflex auf das machtpolitische Vakuum, das der Rückzug der USA und die machtpolitische Untätigkeit der EU im Krisenbogen zwischen dem Kaukasus, der Levante und Nordafrika eröffnen. Erdogan will sein Land als Regionalmacht in der Tradition des Osmanischen Reiches etablieren und begreift sich zunehmend als regionaler Gegenspieler Russlands.

Mit seiner neuen Intervention begibt sich der türkische Präsident aber auf vermintes Terrain, denn Russland versteht sich als Schutzmacht der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien und unterhält dort eine Militärbasis mit knapp 4000 Soldaten. Zwar pflegt Moskau zugleich enge Beziehungen zu Aserbaidschan, ist der größte Waffenlieferant beider Seiten und versucht deshalb auch, die beiden Länder zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Doch kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Moskau am Ende ein Machtwort sprechen und den Konflikt um Berg-Karabach wieder einfrieren wird.

Erdogan will sicherlich keinen militärischen Konflikt mit Russland vom Zaun brechen. Und so stellt sich die Frage, warum der türkische Staatschef den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgerechnet jetzt derart stark provoziert. Eine mögliche Erklärung: Der exiltürkische Journalist Fehim Tastekin weist darauf hin, dass es Erdogan darum gehen dürfte, Putin durch Unruhestiftung in dessen Hinterland zu Zugeständnissen in Libyen und Syrien zu bewegen.

Wie immer bei Erdogan ist seine Außenpolitik aber vor allem innenpolitisch motiviert. Er steht wegen der schlechten Wirtschaftslage unter massivem Druck. Deshalb verschärft er die Repression gegen sogenannte Staatsfeinde und versucht mit militärischen Abenteuern, die nationalistischen Gefühle anzuheizen. Die aggressiven Operationen in Syrien, Libyen und im Mittelmeer haben Erdogans nationalistische Basis zwar mobilisiert. Aber um die Wählerschaft bei Laune zu halten, benötigt der Krawallpolitiker Erdogan die dauerhafte Konfrontation. Und kein Militäreinsatz kann in der Türkei so starke nationalistische Leidenschaften entfachen wie die Unterstützung der ethnisch verwandten Azeris gegen den „Erzfeind“ Armenien.