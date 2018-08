Es zeigt sich nicht einmal zwei Monate nach den türkischen Wahlen, dass Erdogans hochzentralistisches Präsidialsystem schon bei der ersten echten Krise total versagt. (Uncredited/Presidency Press Service/AP/dpa)

Keine Zeichen von Entspannung: Der aggressive Ton zwischen den USA und der Türkei eskaliert. In der Türkei heizen die Wirtschaftssanktionen des US-Präsidenten Donald Trump die Stimmung auf und stürzen die Währung des Landes in die schwerste Krise, seit die regierende islamistische AKP vor 16 Jahren an die Macht kam. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan spricht von einem Wirtschaftskrieg gegen sein Land und droht indirekt mit einem Bruch des Nato-Bündnisses.

Genau in jenem Moment, als der türkische Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak vor der einbestellten türkischen Wirtschaftselite ein „neues türkisches Wirtschaftsmodell“ erläutern und damit den Lira-Absturz bremsen wollte, feuerte US-Präsident Trump einen seiner berüchtigten Tweets ab: Er kündigte Strafzölle von 20 bis 50 Prozent auf Stahl und Aluminium aus der Türkei an. Die USA sind der ausländische Hauptabnehmer türkischen Stahls.

Da Albayrak ohnehin nichts von Bedeutung zu sagen hatte, stürzte die Währung innerhalb von Sekunden bis auf 6,80 Lira zum Dollar ab. Am Montag überschritt sie die Sieben-Lira-Marke. Seit Jahresbeginn hat sie damit rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Internationale Beobachter schließen einen Kollaps türkischer Banken nicht mehr aus und äußern die Sorge, dass die Turbulenzen auf europäische Banken übergreifen könnten.

Die Krise zwischen den beiden Nato-Partnern eskaliert aus verschiedenen Gründen, deren wichtigster der fortdauernde Freiheitsentzug für den evangelikalen US-Pastor Andrew Brunson ist, der seit Oktober 2016 in der Türkei unter grotesken Terrorvorwürfen festgehalten wird. Die Freilassung Brunsons ist für die USA inzwischen unverhandelbar.

Ohne einen gesichtswahrenden Ausweg aus der Krise schaltet Erdogan jedoch auf stur: Die Türkei werde sich „niemals“ dem Druck der Aggressoren beugen. Am Montag sagte er vor Botschaftern in Ankara, die Türkei sei „bereit zum Krieg“: „Auf der einen Seite seid Ihr ein strategischer Alliierter, und auf der anderen schießt Ihr uns in den Fuß. Ist das akzeptabel?“

Erdogan drohte mehrfach mit Gegenmaßnahmen, ließ mitteilen, dass er mit dem russischen Präsident Wladimir Putin telefoniert habe und warf der Trump-Regierung in einem aufsehenerregenden Gastbeitrag für die „New York Times“ vor, den türkischen Islam-Prediger Fethullah Gülen, den er für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht, nicht auszuliefern. Falls sich die USA weiter respektlos verhielten, könne die Türkei auch „nach neuen Freunden und Verbündeten suchen“.

Eine Drohung mit dem Nato-Austritt dürfte zwar auf Donald Trump wenig Eindruck machen, aber für die EU stellt es ein Schreckensszenario dar, denn für Europa fungiert die Türkei als geostrategisch wichtiger Riegel zum Nahen Osten und Schwarzen Meer. Zwar täte Erdogan sich und seinem Land mit dem Wechsel ins russische Lager weder wirtschaftlich noch politisch oder militärisch einen Gefallen. Doch ist dem türkischen Präsidenten die Bündniswende absolut zuzutrauen, denn er scheint zunehmend seinen Realitätssinn zu verlieren. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung und andere EU-Partner sich um eine Entschärfung des Konflikts bemühen.

Eigene Verantwortung für den dramatischen Absturz der Lira übernimmt Erdogans Regierung nicht, obwohl sie mit ihrer verfehlten Wirtschaftspolitik auf Pump und der Gängelung der Zentralbank ursächlich dafür verantwortlich ist. Die wirtschaftlichen Folgen sind bereits zu spüren. Importe verteuern sich, Unternehmen mit Dollar- oder Euro-Schulden geraten in Schwierigkeiten. Ausländische Gläubiger ziehen ihr Kapital ab, dabei ist das Land extrem von den Kapitalgebern abhängig. Aber auch viele Privatleute haben Fremdwährungskredite, die sie nun kaum noch bedienen können.

Schnell kann aus der Währungsschwäche eine Bankenkrise werden, die auch europäische Geldinstitute mit starkem Engagement in der Türkei trifft. Die Krise könnte mit der Freilassung des US-Pastors zumindest entschärft werden, doch mit jedem Tag, den Erdogan ungenutzt verstreichen lässt, werden die Folgen unkalkulierbarer.

So zeigt sich nicht einmal zwei Monate nach den türkischen Wahlen, dass Erdogans hochzentralistisches Präsidialsystem schon bei der ersten echten Krise total versagt. Es ist weder in der Lage, Vertrauen bei Investoren zu schaffen, noch einen vergleichsweise kleinen diplomatischen Konflikt zu lösen. Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes.