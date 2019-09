Und irgendwo sitzen auch die sechs Abgeordneten aus Bremen: konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages am 24. Oktober 2017. (Ralf Hirschberger / dpa)

Bremen hatte es immer schon schwer, in der Bundespolitik Gehör zu finden. Angesichts der reinen Zahlenverhältnisse – lediglich sechs von derzeit über 700 Bundestagsabgeordneten stammen aus dem kleinsten Bundesland – ist das nur zu verständlich. In früheren Jahrzehnten war es allerdings üblich, dass die Bremer Parteien ihre profiliertesten Köpfe in die Hauptstadt schickten. Leute wie Volker Kröning, Uwe Beckmeyer oder Hans Koschnick waren als erfahrene Senatsmitglieder bereits vor ihrer ersten Nominierung auch überregional vernetzt und konnten deshalb im Bund von Anfang an Wirkung entfalten. CDU-Staatsminister Bernd Neumann schaffte es sogar bis ins Bundeskanzleramt und lenkte Fördermittel für viele Projekte in die Bremer Region.

Das ist lange her. Die meisten der heutigen Bremer Abgeordneten haben kein vergleichbares Format und agieren bundespolitisch zumeist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Bei der Kandidatenauswahl für 2021 wären die Parteien deshalb gut beraten, wieder auf Leute mit umfassenderer Erfahrung und guten Kontakten zu setzen. Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal: Diese Vita reicht einfach nicht.