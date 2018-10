Ziel grüner Politik muss es sein, fünf Jahre verlässliche Regierungsarbeit in Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. (Jana kay/dpa)

Das starke Ergebnis der Grünen ist eine Sensation, sie dürfen jedoch nicht abheben. Die Fehler der bundespolitischen Große Koalition haben die Ergebnisse stark beeinflusst. In Hessen kam CDU und Grünen entgegen, dass ihre Regierungszeit als konstruktiv wahrgenommen wurde. Der Opposition fehlte es an Angriffsfläche und einem klaren Gegenentwurf.

Die Grünen vertreten in vielen aktuell wichtigen Bereichen eine klare Haltung. Die SPD will Klimaschutz und gleichzeitig Braunkohleabbau. Angesichts des heißen Sommers, den viele als Vorboten des Klimawandels sehen, geht das gar nicht. Beim Dieselskandal hat sich die Union mit dem panischen Versuch, die Grenzwerte kurz vor der Wahl noch mal anzuheben, um Fahrverbote in Hessen zu verhindern, lächerlich gemacht. Die Grünen selbst stehen für Toleranz und eine offene Gesellschaft und damit klar gegen die AfD.

Die hessischen Grünen haben in fünf Jahren gezeigt, dass sie verantwortungsbewusst regieren können. In der ökologischen Landwirtschaft und bei den erneuerbaren Energien hat sich viel bewegt. Das 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende ist ein echter Fortschritt in der Verkehrspolitik. Diese Leistungen wurden vom Wähler belohnt.

Angesichts dessen spricht viel dafür, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der CDU fortzuführen. Die Grünen stehen aber für einen eigenständigen Politikstil, der sich vor allem an den eigenen Inhalten orientiert. Deshalb steht es Ihnen auch gut zu Gesicht, nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien zu sprechen. Es werden alle Optionen sorgfältig geprüft, die das Endergebnis ermöglicht. Sollte ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken am Ende doch eine Mehrheit erreichen können, wären auch diese Gespräche zu führen. Leicht wäre das nicht, da die Linke in Hessen bislang die Fundamentalopposition bevorzugt hat.

Vorne an steht der Auftrag an die CDU, eine Regierung zu bilden. Die Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren und das zwischen CDU und Grünen gewachsene Vertrauen sollten eine gute Grundlage für Gespräche sein. Wenn das Ergebnis es erforderlich macht, ist es auch möglich, hier die FDP einzubinden. Dann wird sich zeigen, ob die FDP bereit ist, notwendige Kompromisse in Koalitionsverhandlungen mit zu tragen. Ziel grüner Politik muss es sein, fünf Jahre verlässliche Regierungsarbeit in Koalitionsverhandlungen vorzubereiten.

Zur Person

Unser Gastautor Jens Deutschendorf ist Staatsrat beim Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Bis Anfang 2017 arbeitete er als direkter Vertreter des Landrats im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg.