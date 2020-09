Marco Wanderwitz (CDU), Ostbeauftragter der Bundesregierung, zeigt bei der Vorstellung den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2020. (Christophe Gateau /dpa)

Nicht schlecht. In seinem ersten Jahresbericht zur Deutschen Einheit skizziert der neue Ostbeauftragte Marco Wanderwitz eine beachtlich realistische Bilanz der Lage. Das war nicht immer nicht so in den seit 1997 jährlichen erscheinenden Berichten. Manche seiner Vorgänger neigten dazu, sich in Schönfärberei zu üben. Bei CDU-Mann Wanderwitz ist eine Analyse herausgekommen, die Erfolge und Defizite gleichermaßen benennt.

Auch 30 Jahre nach der Deutschen Einheit lautet die Kernfrage immer noch: Wo klappt es, wo hakt es? Immerhin hat sich die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer seit der Wende vervierfacht. Und längst ist der Osten nicht mehr die „verlängerte Werkbank“ des Westens. In Jena etwa hat sich ein hochmodernes und innovatives Branchencluster für Optik und Photonik gebildet, die Chip-Industrie im Dreieck Dresden-Chemnitz-Freiberg zählt zu den Top-Adressen Europas.

Dem stehen allerdings die negativen Merkmale gegenüber: längere Arbeitszeiten, geringere Löhne, niedrigere Tarifbindung der Betriebe. Es ist schlichtweg ungerecht für die Arbeitnehmer, dass nach 30 Jahren immer noch solche Unterschiede zwischen West und Ost bestehen. Diese Bilanz wird auch nicht besser dadurch, dass die neuen Länder in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr zu den größten Problemregionen zählen. Zur Wahrheit gehört allerdings: Die nackten Zahlen sind durch die Abwanderung von Menschen in den Westen geschönt.

Die Bevölkerungsverluste konnten und können nicht ausgeglichen werden. Verschärft wird diese Entwicklung dadurch, dass vor allem junge Menschen gehen. Ein Alarmsignal: Momentan ist die Einwohnerzahl so niedrig wie seit 1905 nicht mehr. Immer mehr verlassene Landstriche zeugen davon – und bereiten die nächsten Probleme.

Geringe Zustimmung zur Demokratie im Osten

Sorgen muss man sich über die geringe Zustimmung zur Demokratie machen. Im Westen halten 91 Prozent der Menschen sie für die beste Staatsform, im Osten sieht das nur annähernd jeder Vierte so. Ungebremst ist auch der Zulauf zur AfD, die in Teilen des Ostens vom rechtsextremen Flügel dominiert wird. Der Jahresbericht hält dazu fest: Der Prozess der inneren Einheit ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Dennoch ist die Einheit unterm Strich eine Erfolgsgeschichte, wenn auch eine mit Schattenseiten. Letztere sollte man aber durchaus ernst nehmen.