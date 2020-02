Am Mittwoch herrscht im sonst so geschwätzigen Berliner Politikbetrieb ob der Ereignisse in Erfurt erst einmal Sprachlosigkeit. Als einer der ersten Maßgeblichen in der CDU meldet sich Ministerpräsident Michael Kretschmer. Seine Kritik ist unzweideutig: „Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat & es keine Zusammenarbeit mit AFD geben kann“, twittert er. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat seit der Landtagswahl Ende Oktober wochenlang ihrem eigenwilligen Thüringer Statthalter Mike Mohring den Abgrenzungsbeschluss zur Linkspartei eingebläut. Doch die größere Gefahr drohte an der Grenze nach rechts.

Fast zeitgleich treten CSU-Chef Markus Söder in München und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin vor die Kameras. Söders Miene ist bitterernst. „Es ist ein nicht akzeptabler Dammbruch“, sagt er. „Dieser Tag nützt nur der AfD.“ Was die FDP da in Erfurt getan habe, ignoriere den Wählerwillen. „Auch die CDU erleidet in hohem Maße Glaubwürdigkeitsverlust.“ Noch härter und deutlicher geht Ziemiak die eigenen Leute an. „Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und heute Thüringen und unser ganzes Land in Brand gesetzt“, sagt Kramp-Karrenbauers General. „Umso schlimmer“ sei, dass Abgeordnete der CDU „in Kauf genommen“ hätten, mit Nazis gemeinsam zu stimmen. Was da passiert sei, sei „keine Grundlage für bürgerliche Politik“. Für die CDU wie für Söder ist jetzt nur ein Ausweg möglich: Neuwahlen. Und Kramp-Karrenbauer, bei einem Besuch in Straßburg überrascht, droht unmissverständlich mit Konsequenzen: Was in Erfurt passiert sei, sei „ausdrücklich gegen die Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundespartei“ passiert. Es verstoße gegen die Beschlusslage der Partei, betont sie.

Bei der SPD im Willy-Brandt-Haus ist Fassungslosigkeit zu spüren. Es kommt umgehend zu einer Dringlichkeitssitzung. „Jemand, der mit Stimmen der Höcke-AfD in Thüringen an die Macht gekommen ist, kann und darf nicht Ministerpräsident bleiben“, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dieser Zeitung. „Dieser Schritt muss korrigiert werden und zwar schnell. Und dafür tragen auch Frau Kramp-Karrenbauer und Christian Lindner jetzt die Verantwortung.“ Vor allem die CDU könne sich nicht weggucken. „Das war kein Zufall, das war ein abgekartetes Spiel.“ Wie diese Zeitung aus SPD-Kreisen erfuhr, will die Partei das Vorgehen nicht akzeptieren und sieht sonst auch die Große Koalition in Gefahr.