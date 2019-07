Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der "Kanzlei des Führers", Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Karten-Baracke des Führerhauptquartiers Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete, um Hitler zu töten. (Heinrich Hoffmann/dpa)

Vor 75 Jahren, am 20. Juli 1944, zündete Claus Graf Schenk von Stauffenberg die Bombe, die Adolf Hitler töten sollte. Das Attentat misslang, der Diktator überlebte leicht verletzt. Der 20. Juli sei eine Erinnerung an alle, die sich der Herrschaft des Nationalsozialismus entgegen gestellt hätten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Jahrestages in ihrem Video-Podcast.

An alle? Tatsächlich funktioniert das mediale Erinnern vor allem personenbezogen. Das ist verständlich. Nicht nur im kollektiven Gedenken, auch in der aktuellen Tagespolitik, in der Unterhaltungsindustrie – überall suchen sich Menschen Identifikationsfiguren. Wichtig ist jedoch, sich diesen Mechanismus bewusst zu machen. Und die anderen Beteiligten nicht zu vergessen.

Der Name Stauffenberg steht wie kaum ein anderer für den militärischen Widerstand gegen das NS-Regime. Allein in diesem Jahr erschienen mehrere Biografien. Der Historiker Thomas Karlauf veröffentlichte „Stauffenberg. Porträt eines Attentäters“, die Stauffenberg-Enkelin und Historikerin Sophie von Bechtolsheim schrieb die Biografie „Stauffenberg. Mein Großvater war kein Attentäter“.

Die Historikerin Linda von Keyserlingk-Rehbein hat über die Netzwerke des 20. Juli 1944 geforscht. Sie sagt in einem Interview mit dem Wissenschafts-Portal Lisa: „Bei der Fokussierung auf nur eine Person geht jedoch oft der größere Zusammenhang verloren.“ Stauffenberg werde zu einem Symbol der Widerstandsbewegung stilisiert, andere Akteure gerieten in den Hintergrund. Die Vorbereitung eines Staatsstreichs sei aber komplex.

Gewiss, Stauffenberg war derjenige, der den Sprengsatz zündete. Und er war einer derjenigen, der den Umsturz maßgeblich steuern sollte. Doch Stauffenberg war kein Einzeltäter. Mit ihm wurden in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli sein Adjutant Oberleutnant Werner von Haeften, Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und General Friedrich Olbricht hingerichtet. Ihre Namen sind weitaus weniger bekannt. General Ludwig Beck starb ebenfalls in dieser Nacht. Die Operation Walküre sollte den Umsturz auslösen. Der Plan scheiterte. Das Regime schlug zurück. Die Verschwörer wurden verhaftet, in Schauprozessen verurteilt, hingerichtet, ihre Familien in Sippenhaft genommen. Andere wurden in den Selbstmord getrieben. Etwa 130 Personen stuften die NS-Ermittler als beteiligt ein, tatsächlich waren ungefähr 200 involviert, sagt Keyserlingk-Rehbein.

Wer sind diese Menschen? Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, findet Namen, Biografien. Doch längst nicht von allen. Das gilt auch für andere Widerstandskämpfer. Die Geschwister Hans und Sophie Scholl stehen für die Weiße Rose. Am 22. Februar 1943 starben sie durch das Fallbeil. Weitaus weniger Menschen kennen heute den Namen Christoph Probst. Ebenfalls Mitglied der Weißen Rose, wurde er mit den Geschwistern hingerichtet. Probst ist kein Vergessener. Doch zum Vergleich: Nach den Geschwistern Scholl sind deutschlandweit etwa 200 Schulen benannt, nach Probst drei. Weitere Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose wurden in der Folgezeit verhaftet, gefoltert, viele auch hingerichtet. Die meisten Namen sind im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent.

Die wenigsten Widerstandskämpfer waren Einzeltäter wie Georg Elser, der 1939 eine Bombe im Münchener Bürgerbräukeller deponierte. Viele waren in Netzwerken aktiv. Manche wurden lange nicht als Widerstandskämpfer anerkannt, wie die Edelweißpiraten etwa. Die in losen Gruppen organisierten Jugendlichen widersetzten sich den starren Vorstellungen der Nationalsozialisten. Sie waren Teenager, die sich trauten, in einem totalitären Regime Freiräume zu suchen. Einige politisierten sich im Laufe der Zeit. Die NS-Justiz sah in ihnen Kriminelle. Später kämpften die Hinterbliebenen lange um Rehabilitation.

In der kollektiven Erinnerung sollten nicht nur einige Wenige Platz haben. Wenn wir dem Widerstand gedenken, sollten wir an alle denken, die mutig waren. Keyserlingk-Rehbein fordert in Hinblick auf den 20. Juli: „Die allgemeine Berichterstattung und Erinnerungskultur, die häufig sehr auf die Person von Claus Schenk Graf von Stauffenberg fokussiert sind, könnten meines Erachtens eine etwas größere Vielfalt vertragen.“ Das ist ein richtiger Ansatz. Er ist auch wichtig, um der nationalsozialistischen Interpretation, nur eine „ganz kleine Clique“ sei aktiv gewesen, zu widersprechen. Die Geschichte wird meist nicht von einzelnen Personen geschrieben. Deshalb muss auch beim Erinnern nicht nur an Einzelne gedacht werden.