Trotz der Erleichterung über Joe Bidens Sieg wird es weiterhin Interessenskonflikte zwischen Europa und den Vereinigten Staaten geben. (Andrew Harnik / dpa)

Als CNN-Moderator Wolf Blitzer am Sonnabendnachmittag um 17.24 Uhr Mitteleuropäischer Zeit Joe Biden zum Sieger der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen erklärte, war nicht nur an der Ost-und Westküste des Landes, sondern auch in vielen europäischen Hauptstädten die Erleichterung offenbar groß. Entsprechend schnell trudelten die Glückwunschtelegramme beim ehemaligen Vizepräsidenten Obamas ein. Selbst Boris Johnson, dessen Felle jetzt in Washington davonschwimmen dürften – gratulierte synchron mit Macron und Merkel.

Allerdings werden sich die Interessenskonflikte zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auch unter einem Präsidenten Biden keineswegs in Luft auflösen. Es ist aber zu erwarten, dass Streitfragen künftig geordneter diskutiert und gelöst werden. Deutschland wird dabei im eigenen Interesse darauf achten müssen, dass es seine Zusagen in Zukunft genauer einhält und zum Beispiel den Beitrag zur Nato entsprechend erhöht. Alles andere wäre Wasser auf die Mühlen der US-Populisten. Wohin deren Politik führen kann, haben vier Jahre Trump gezeigt.