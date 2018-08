Während meiner Jugend in Bremen hat es im Juli immer geregnet, besonders an meinem Geburtstag. Heute werden selbst am Polarkreis über 30 Grad erreicht. Noch vergangenes Jahr litten wir nicht zuletzt in Norddeutschland unter Dauerregen und Überschwemmungen. Die Diagnose wird selbst für Skeptiker immer deutlicher: Die Wetterextreme nehmen zu, wir befinden uns mitten in der Klimakrise.

Doch was wir heute erleben, sind Folgen der Emissionen von vor 30 Jahren. Die Auswirkungen der jetzigen Klimaverschmutzung werden erst unsere Kinder zu spüren bekommen. Die Erkenntnis ist nicht neu, die Weltgemeinschaft hat in Paris 2015 das Richtige beschlossen: raus aus den Fossilen Energien, Ende der CO2-intensiven Industrie, Umstieg auf Erneuerbare Energien und saubere Mobilität. Nur so kann der Temperaturanstieg wenigstens begrenzt, wenn auch nicht verhindert werden.

Allein, das Reden und das Handeln liegen oft weit auseinander. Und insbesondere die Bundesregierung setzt offenbar alles daran, die Erneuerbaren Energien in Deutschland auszubremsen. Deutschland wird seine selbst gesteckten Klimaziele für 2020 und auch 2030 nicht erreichen. Aber statt verstärkter Anstrengungen passiert das Gegenteil: Der Ausbau stockt, insbesondere bei der Windkraft bremsen Planungsunsicherheit und politische gesetzte Deckelung.

Das ist aber verheerend für die Wirtschaft – besonders bei uns im Norden. Allein in Niedersachsen hängen 36 000 Arbeitsplätze an der Windindustrie, aber diese sind massiv gefährdet. Der Ausbau lahmt, der Wettbewerb wird weltweit härter. Allein in den vergangenen anderthalb Jahren sind hier schon 2000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die IG Metall schlägt zurecht Alarm und warnt vor einem weiteren Abbau.

Was es jetzt braucht, ist ein gut geplanter, zügiger Ausstieg aus der Kohle. Und kurzfristig eine Sonderausschreibung von zusätzlichen Kapazitäten, 1500 Megawatt Windenergieleistung an Land und 800 Megawatt bei Solar. Die Große Koalition hat dies angekündigt und ein 100-Tage-Gesetz versprochen. Aber Bundeswirtschaftsminister Altmaier sitzt dieses Versprechen aus.

Darüber hinaus muss die Deckelung beim Ausbau auf- oder mindestens angehoben werden. Windkraft ist inzwischen absolut wettbewerbsfähig, viele neue Offshore-Windparks kommen ohne Förderung aus, und an Land produzieren die Anlagen Strom zum Teil zu fünf Cent die Kilowattstunde. Wir müssen endlich die Scheuklappen ablegen: Wer die Klimaerhitzung eindämmen will, muss Erneuerbare Energien mit aller Kraft vorantreiben.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Grünen-Politiker und war von 1998 bis 2005 Umweltbundesminister. Der 64-jährige Vegesacker ist bis heute Bundestagsabgeordneter.