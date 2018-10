Keine Wahl in Afghanistan vergeht ohne ein Loblied auf die unerschrockenen Wähler am Hindukusch: Millionen trotzen Tod, Terror und Taliban, um ihre Stimmen abzugeben und mit ihrem Votum die junge Demokratie zu stützen. Doch dies hohe Lied lenkt ab von der entscheidenden Frage: Ist eine Wahl wirklich ein Triumph der Demokratie, wenn ein paar Dutzend Menschen an den Wahlurnen ihr Leben lassen müssen? Ist es wirklich sinnvoll, wenn Menschen ihr Leben dafür riskieren, dass am Ende die Abstimmung in Chaos, einem unübersichtlichen Prozess von Nachzählungen und in einem Streit um die Gültigkeit von Stimmen versinkt?

Wir jubeln gern über die hohe Wahlbeteiligung, die kaum echt sein kann. Wir erfreuen uns an starken Bildern von Frauen in Burkas, die unbeirrt von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Für einen Moment lässt uns das glauben, dass es so etwas wie ein normales Leben in Afghanistan gibt. Dann folgt die Ernüchterung: Berichte über voll gestopfte Wahlurnen, Geisterwähler, gefälschte Stimmzettel. Und dann kehrt der Alltag wieder ein, und wir vergessen alles lieber – bis zur nächsten Wahl.