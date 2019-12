„Wir wollen Europa als ersten klimaneutralen Kontinent“: Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates. (MAYO/dpa)

Als Ursula von der Leyen ihren Klimapakt in dieser Woche präsentierte, verglich sie die Herausforderung mit der Mondlandung. In der Nacht zum Freitag musste die frischgebackene Kommissionspräsidentin der EU prompt erleben, wie kompliziert so ein Projekt ist, wenn daran 27 Mitgliedstaaten mitarbeiten sollen. „Es gibt keine Spaltung in Europa in verschiedene Teile“, bilanzierte Bundeskanzlerin Angela Merkel am frühen Morgen das Ergebnis des EU-Gipfels. „Es gibt nur einen Mitgliedstaat, der noch etwas Zeit braucht.“

Man verständigte sich nach stundenlangen Beratungen auf einen Kompromiss: „Wir wollen Europa als ersten klimaneutralen Kontinent“, zeigte sich der neue EU-Ratspräsident Charles Michel zum Abschluss eher nüchtern. Das klang deutlich vorsichtiger als zum Auftakt. Denn Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki störte das Bild der Einigkeit mit seiner Forderung nach mehr Zeit zum Überlegen. Bis Mitte nächsten Jahres bekommt Warschau Zeit, um dann verbindlich zu sagen, ob und unter welchen Umständen es mitziehen will. „Wir werden das Ziel mit unserem eigenen Tempo erreichen“, teilten polnische Diplomaten in der Nacht mit. Zugeständnisse gab es auch für den tschechischen Premier Andrej Babis. Der hatte beharrlich auf der Atomenergie als CO₂-freier Energiequelle bestanden. Schließlich einigte man sich auf einen ausdrücklichen Hinweis in der Schlusserklärung des Treffens, dass „einige Staaten Atomkraft in ihrem Energiemix haben“.

Christdemokraten und Liberale bremsen

Dabei ging es sowohl Polen als auch Tschechien und Ungarn nicht darum, das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu kippen. „Ich kann Polen verstehen“, sagte Merkel zum Abschluss des Gipfels. Das Land beziehe 77 Prozent seiner Energie aus Kohle. Es gebe Berechnungen der EU-Kommission, die den Aufwand des Landes auf bis zu vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes beziffern – über viele Jahre hinweg. Und das sei für die betroffenen Staaten nicht einfach.

Die drei Premierminister aus dem Osten forderten von Kommissionspräsidentin von der Leyen denn auch feste Zusagen für eine milliardenschwere Unterstützung zur Umrüstung ihrer Energieversorgung und Wirtschaft. Die konnte die Chefin der EU-Behörde aber noch nicht geben, weil die Rahmendaten für die mittelfristige Finanzplanung bisher nicht vorliegen. Dieses Thema handelte der Gipfel nur kurz und mit der Bemerkung ab, dass es weiterer Gespräche bedürfe.

Dennoch war die Aufbruchstimmung, die von der Leyen so gerne verbreiten wollte, zum ersten Mal der Ernüchterung gewichen. Zwar kann die Kommission nun an die Arbeit gehen und – wie versprochen – die fast 50 einzelnen Gesetze ausarbeiten und in den nächsten zwei Jahren vorlegen. Doch es zeichnet sich ab, dass noch viele politische Hindernisse zu überwinden sind – von den organisatorischen und technischen ganz zu schweigen, wenn es beispielsweise um neue CO₂-Grenz­werte für Pkw geht. Viele Mitgliedstaaten erwarten zusätzliche Subventionen aus dem Haushalt der Gemeinschaft, der aber durch den Brexit und ohne höhere Zahlungen an Brüssel schmaler ausfallen muss.

Und dann sind da noch die unterschiedlichen Akzente der Parteien. Während Grüne und Sozialdemokraten im Europaparlament bereit scheinen, nahezu jeden Schritt mit der Kommission mitzugehen, stellen die Christdemokraten und Liberalen die Arbeitsplatzsicherheit in den Vordergrund. Denn sie spüren schon die erste Unzufriedenheit bei den Arbeitnehmern der Autoindustrie, weil durch den Umstieg auf Elektromotoren bald weniger Beschäftigte in der Fertigung nötig sein werden. Es ist, so befürchten viele Christdemokraten, erst der Anfang.

Als der Gipfel am frühen Freitagmorgen seine eingeschränkte Einigung geschafft hatte, gab es denn auch kaum noch historisch anmutende Vergleiche. Ratspräsident Michel beließ es bei einem ernüchterten „Damit können wir arbeiten.“

Ab 2050 will die EU klimaneutral sein, also unterm Strich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre ausstoßen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste bis dahin ein Großteil der Emissionen, die durch fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Erdgas entstehen, vermieden und ein kleinerer Teil der Emissionen gespeichert werden. Ursula von der Leyen will die Klimaneutralität bis 2050 per Gesetz festschreiben lassen. Bereits für 2030 hat sich die EU ein Zwischenziel gesetzt: Im Vergleich zu 1990 soll der CO₂-Ausstoß um mindestens 50 Prozent sinken. Bis zum Oktober des kommenden Jahres will die Europäische Union bewerten, ob diese Grenze auf 55 Prozent angehoben werden kann. Bislang hatte die EU eine Reduzierung des Ausstoßes bis 2030 um 40 Prozent angepeilt.

Die EU-Institutionen wollen selbst als gutes Beispiel vorangehen und bis 2030 eine neutrale Klimabilanz vorweisen können. Damit könnte das EU-Parlament selbst zum neuen Diskussionsthema werden: Derzeit hat es zwei Sitze – in Brüssel und in Straßburg –, sodass die Abgeordneten zwischen beiden Städten pendeln müssen.