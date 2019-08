Die Kennzeichnung "Haltungsform" gebe mehr Tierwohl vor, als dahinter stecke, so Wehde. (Friso Gentsch/dpa)

Mit „Gut“, „Sehr gut“, „Premium“ will Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die drei Stufen ihres Tierwohllabels zukünftig ausloben. Gut ist am Tierwohllabel allerdings nichts. Nicht nur, weil das Label bisher nur mit Anforderungen an die Schweinehaltung aufwarten kann.

Es wird zudem lediglich freiwillig sein und damit nur einen Bruchteil des Schweinefleisches kennzeichnen. Das staatliche Label geht in wichtigen Punkten noch nicht einmal über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus. Eine eigene Stufe für Bio-Fleisch ist erst gar nicht vorgesehen. Engagierte Biobetriebe finden sich also in diesem System nicht wieder.

Bei Landwirtschaftsministerin Klöckner haben die Schweine auch in der höchsten Stufe des Labels mehr als 50 Prozent weniger Platz im Stall (inklusive Auslauffläche) als es im Öko-Recht Standard ist. Auslauf erhalten die Tiere nur in der obersten Stufe.

Auch im Bereich des Einsatzes von Antibiotika und Arzneimitteln weist keine der Stufen eine Einschränkung auf. Irritierend ist zudem, dass die Haltungskriterien der Muttertiere und Ferkel nahezu ausgeklammert werden.

Hier hat die Sau in allen Stufen nur den gesetzlichen Mindeststandard von maximal 2,5 Quadratmeter Fläche zur Verfügung (gegenüber 7,5 Quadratmetern nach EU-Ökoverordnung und Bioland). Auch Kastenstände, also die Fixierung von Sauen in engen Metallgitterboxen kurz vor und nach der Geburt, bleiben erlaubt. Genauso wie das Kupieren der Schweineschwänze, welches lediglich ab Stufe Zwei nicht mehr erlaubt ist.

Von einem staatlichen Tierwohllabel ist zu erwarten, dass es den Verbrauchern eine nachvollziehbare Anleitung bei der Kaufentscheidung gibt und sie nicht durch komplexe und intransparente Kriterien verunsichert. Klöckners Label verwirrt mit komplizierten Abstufungen und beruft sich zu oft auf den gesetzlichen Mindeststandard, um sich wirklich mit dem Aufdruck „Tierwohl“-Label schmücken zu können.

Auch die Initiative des Handels mit der Kennzeichnung „Haltungsform“ gibt mehr Tierwohl vor als tatsächlich drinsteckt. Auch hier reichen die Anforderungen selbst in den besseren Stufen oftmals nicht über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus. Verbraucher, die sichergehen möchten, dass sie Tierwohl auf dem Teller haben, sollten beim Einkauf auf die Logos der landwirtschaftlichen Bioverbände, wie Bioland, achten, die noch strengere Kriterien anwenden als die EU-Öko-Verordnung. Auch ein reduzierter Fleischkonsum schützt das Tierwohl und schont darüber hinaus die Umwelt.

Unser Gastautor ist Diplom Agrar-Ingenieur und seit 20 Jahren bei Bioland tätig. Zunächst als Landesgeschäftsführer Hessen/Thüringen/Sachsen-Anhalt/Sachsen, seit 2006 als Geschäftsleiter Agrarpolitik und Kommunikation.