Einwanderer bei der Einbürgerungszeremonie. Neue Bestimmungen machen es armen Migranten so gut wie unmöglich, legal in die USA zu kommen oder zu bleiben. (Janner/DPA)

Washington. Ken Cuccinelli sprach bei der Vorstellung des 837 Seiten starken neuen Regelkatalogs für Einwanderer salbungsvoll über uramerikanische Werte wie „Unabhängigkeit und persönliche Verantwortung“. Wer in den USA leben wolle, so der geschäftsführende Direktor der Einwanderungsbehörde „Citizenship and Immigration Services“, solle das aus eigener Kraft schaffen. Dazu gehört künftig nicht mehr, wer aufgrund von Alter, Krankheit, Vermögen, Herkunft Bildungsstand oder Sprachkenntnissen das Risiko mit sich bringt, den Steuerzahlern einmal zur Last zu fallen. Damit erhalten die Fallbearbeiter bei der Zuwanderungsbehörde sehr weiten Ermessensspielraum, Personen einen temporären Aufenthalt zu gewähren.

Wer bereits in den USA lebt und darauf hofft, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, sieht sich darüber hinaus weiteren Tests ausgesetzt. Demnach soll keine Green Card mehr erhalten, wer staatliche Leistungen wie etwa Wohngeld, Lebensmittelmarken oder Gesundheitsdienste in Anspruch genommen hat. Ausnahmen bestehen für Schwangere, Kinder unter 18 Jahren, Angehörige der Streitkräfte und medizinische Notfälle.

„Wir erwarten, dass die Leute auf eigenen Beinen stehen können“, erläuterte Cuccinelli die Bestimmungen, die Betroffene vor die Wahl stellen, staatliche Hilfe, auf die sie Anspruch hätten, abzulehnen oder ihren Aufenthaltsstatus zu riskieren. Donald Trumps Mann für die Einwanderung lässt keinen Zweifel daran, dass der Empfang staatlicher Leistungen „sehr negative Konsequenzen“ haben wird.

Ähnlich wird der Schritt von der Green Card zur Staatsbürgerschaft erschwert. Bürgerrechtler und Einwanderungsexperten sehen in der sogenannten „Public Charge“-Regel, den Versuch des US-Präsidenten, die Zahl der Einwanderer in die USA drastisch zu reduzieren und die Zusammensetzung zu verändern. Trump hatte sich öffentlich mehr Zuwanderer aus Ländern wie Norwegen gewünscht und weniger aus armen Staaten, die er despektierlich als „Shithole Countries“ bezeichnete. In der Praxis richten sich die neuen Bestimmungen vor allem gegen weniger betuchte Einwanderer aus Mexiko und anderen zentralamerikanischen Staaten, die bereits in den USA leben.

Während die US-Regierung von rund 400 000 Betroffenen spricht, gehen Einwanderer-Verbände von „mehreren Millionen“ aus. „Diese Regelung wird dafür sorgen, dass Kinder hungern müssen und Familien ohne medizinische Versorgung bleiben“, analysierte die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James. „Ich werde die Trump-Regierung wegen dieser unerhörten Bestimmungen verklagen.“ Das kündigten auch zahlreiche Bürgerrechts- und Einwanderergruppen an. Diese erkennen in Trumps Vorstoß die Umsetzung seiner rassistischen Weltsicht in praktische Politik. Das Regelwerk mache es möglich, ganz offen ärmere Migranten aus Lateinamerika, der Karibik, Afrika, dem Nahen Osten oder einigen Teilen Asiens zu diskriminieren. „Präsident Trump versucht, unser Einwanderungssystem fundamental in eines zu überführen, das die Reichen bevorzugt“, beschwerte sich beispielsweise Marielena Hincapie vom „National Immigration Law Center“.

Tatsächlich sind unter dem Regelwerk erst Einwanderer mit Einkünften von weit über der Armutsgrenze davor sicher, als potenzielle „öffentliche Last“ eingestuft zu werden. Konkret entspricht das bei einer vierköpfigen Familie etwa einem Jahreseinkommen von 64 000 US-Dollar.

Kritiker halten der Regierung vor, den Charakter der USA als Einwanderungsland dadurch dauerhaft zu verändern. Cuccinelli sah sich der Frage ausgesetzt, ob die auf einer Plakette angebrachte Inschrift der Freiheitsstatue noch Geltung habe. Darauf heißt es: „Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren!“ „Ich werde sicherlich nichts von der Freiheitsstatue abmontieren“, entgegnete der streng gescheitelte Behördenchef. „Wir haben eine lange Geschichte, eine der offensten Nationen der Welt zu sein.“

Zur Sache

Gelockerte Artenschutz-Regeln

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat umstrittene Änderungen an einem wichtigen Gesetz zum Schutz bedrohter Arten vorgenommen. Demnach sollen gefährdete Tier- und Pflanzenarten nicht mehr unmittelbar denselben Schutz bekommen wie bedrohte. Außerdem strich die Regierung Formulierungen aus dem Gesetz, nach denen wirtschaftliche Aspekte bei der Einstufung einer Art als bedroht keine Rolle spielen sollten. Nach Ansicht von Kritikern ebnet dies den Weg dafür, dass wirtschaftliche Interessen Einfluss auf den Prozess gewinnen könnten. So warf die Organisation Sierra Club der Regierung vor, wirtschaftliche Interessen über wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen. Das Gesetz mit dem Titel „Endangered Species Act“ war 1973 von dem damaligen republikanischen Präsidenten Richard Nixon unterzeichnet worden. Viele republikanische Politiker stören sich seit Längerem daran, weil es aus ihrer Sicht zu viele Regulierungen enthält. Umweltschützer sehen es dagegen als Erfolg, weil es das Aussterben etlicher Arten verhindert habe. Derzeit listet die Behörde „Fish and Wildlife Service“ mehr als 2000 Tier- und Pflanzenarten in den USA als bedroht oder gefährdet auf. Die Änderungen sollen im September in Kraft treten.