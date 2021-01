Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat mit einer Twitter-Sperre seine wichtigste Kommunikationsplattform verloren. (Christophe Gateau /dpa)

Am Ende konnten selbst Twitter und Facebook nicht anders, als die Accounts von US-Präsident Donald Trump zu sperren. Nur war es da schon zu spät. Eingeschlagene Scheiben, Polizisten mit gezogenen Waffen, Radikale mit Konföderiertenflagge – an den schockierenden Bildern in Washington tragen auch die großen Plattformen aus den USA eine gewisse Mitschuld. Trump konnte dort jahrelang nahezu ungefiltert seine Lügen, Provokationen und haltlosen Anschuldigungen verbreiten. Wie etwa die Vorwürfe gegenüber Hillary Clinton, die Verharmlosung der Corona-Pandemie oder jüngst die Mythen über eine gefälschte Wahl.

Nach Angaben der „Washington Post“ hat Trump während seiner Amtszeit allein auf Twitter mehr als 4300 Falschbehauptungen oder irreführende Aussagen in die Welt gesetzt – das sind im Schnitt mehr als drei pro Tag. Nimmt man alle seine öffentlichen Aussagen zusammen, kommen die Faktenchecker gar auf über 21 Lügen pro Tag.

Fast drei Jahre lang konnte Trump auf Twitter die krudesten Theorien verbreiten, eher sich das Medium im Sommer des vergangenen Jahres veranlasst sah zu reagieren. Und selbst das wirkte eher hilflos bis handzahm. Einige Tweets des Präsidenten wurden mit einem vorsichtigen Hinweis versehen, dass die Aussagen womöglich nicht ganz stimmten. „Diese Behauptung über Wahlbetrug ist umstritten“, stand in jüngster Zeit oft unter Trumps Beiträgen. Seine Behauptungen über die „gestohlene Wahl“ sind aber nicht umstritten – sie sind schlicht falsch. Das haben 61 Gerichte und der Supreme Court bestätigt. Trotzdem konnte Trump weiter seine Millionen Follower anstacheln.

Kein Sonderstatus für Regierungsvertreter

Lange versteckten sich Jack Dorsey (Chef von Twitter) und Mark Zuckerberg (Facebook) unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung. Dorsey argumentiert immer wieder, dass Trump einen Sonderstatus genieße – seine Aussagen quasi relevant für die Öffentlichkeit seien und die normalen Regeln deswegen für ihn nicht gelten. Doch Regierungsvertreter müssen an denselben Standards gemessen werden wie alle anderen Nutzer im Internet auch – eigentlich an noch viel höheren. Schon bei seinen ersten Falschbehauptungen nach Amtsantritt hätten die Plattformen eine Warnung aussprechen und bei Wiederholung den Account sperren müssen. Der Sturm auf das Kapitol hätte womöglich verhindert werden können.

Mit der Beschwichtigungspolitik und der enormen Reichweite haben Twitter und Facebook die Aussagen des scheidenden Präsidenten lange Zeit legitimiert – ohne Kontext, ohne Zusammenhänge, ohne Fakten. Trump braucht die großen sozialen Medien, um ungefiltert möglichst viele Menschen beider Lager zu erreichen – für den maximalen Effekt.

Viele seiner Anhänger sind aber längst auf andere Plattformen wie Discord, 8kun oder Parler ausgewichen, da ihnen selbst die rudimentären Kontrollen bei Twitter und Facebook zu streng sind. Nach Aussage von Parler soll sich die Nutzerzahl allein nach der verlorenen Wahl im November von fünf auf zehn Millionen verdoppelt haben. Das Unternehmen rühmt sich in der Eigenwerbung als „Free Speech Network“, also als Netzwerk für freie Meinungsäußerungen. In Wahrheit tummeln sich dort immer mehr Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale und Holocaustleugner – und das zumeist ungestört. Es ist eine bittere Erkenntnis, aber diese Menschen werden immer ihre dunklen Nischen im Internet finden.

Glaubt man Kara Swisher von der „New York Times“, wird Trump eines Tages aus den Köpfen und von der Bildfläche verschwinden – wie eine gehypte App, ein einst beliebtes Videospiel oder ein vielversprechendes Start-up. „Oder erinnern Sie sich noch an Chatroulette, My Space oder Grumpy Cat?“, fragt Swisher. Ein schöner Gedanke. Der Hass und die Echokammern im Internet werden aber bleiben. Zu gering ist der Wille der Digitalmächte, wirklich etwas zu ändern. Dafür müssten sie ihr Geschäftsmodell, das einfache und polarisierende Botschaften belohnt, grundlegend ändern. Zu behäbig sind auch die Behörden, die sich schwer beim Regulieren der Plattformen tun.