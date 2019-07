Meister der gezielten Provokation: Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident und später Reichskanzler, in Uniform mit Pickelhaube (DPA)

Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Häufig stirbt es schon, bevor der erste Schuss fällt. Es gab etliche bewaffnete Konflikte oder militärische Aktionen, deren Auslöser dreiste Lügen oder zumindest grob verzerrte Darstellungen waren. Scheinbar funktioniert das immer wieder – oder hat es doch so etwas wie einen Lernprozess gegeben? Zumindest lohnt es, sich die historischen Beispiele in Erinnerung zu rufen, um aktuelle Konflikte einzuordnen.

Indem er ein stark verkürztes Telegramm an die Presse durchsteckte, provozierte Ministerpräsident Otto von Bismarck im Juli 1870 eine Kriegserklärung Frankreichs an Preußen. Im Kern ging es um den vakanten spanischen Thron: Paris forderte eine ewige Verzichtsgarantie der preußischen Herrscherfamilie Hohenzollern. Ein Treffen des französischen Botschafters mit König Wilhelm I. in Bad Ems endete ergebnislos. In der manipulierten und zudem nur für den Dienstgebrauch vorgesehenen telegrafischen Zusammenfassung („Emser Depesche“) erweckte Bismarck jedoch den Eindruck, dass Wilhelm I. den Botschafter gar nicht erst empfangen habe. Nach dem verlorenen Krieg war Frankreich 1871 als Konkurrent erheblich geschwächt – und stand auch noch als der beleidigte Aggressor da, der den Konflikt wegen einer Nichtigkeit vom Zaun gebrochen hatte.

Weit aufwendiger versuchte das NS-Regime im August 1939, einen Kriegsgrund gegen Polen zu liefern. In grenznahen deutschen Ortschaften inszenierten SS-Angehörige Angriffe angeblicher polnischer Freischärler. Die SS-Leute waren Oberschlesier, die auch Polnisch sprachen und über den „erstürmten“ Sender Gleiwitz polnisch-nationalistische Parolen verbreiteten. Außenpolitisch war das ein Flop: Briten und Franzosen fielen nicht auf die Inszenierung herein. Anders als von Hitler erhofft blieben sie nicht neutral, sondern erklärten Deutschland nach dessen Überfall auf Polen den Krieg.

Gewisse Parallelen zeigt der „Zwischenfall“ im Golf von Tonkin 1964. Mit fingierten Funksprüchen erweckte der US-Geheimdienst NSA den Eindruck, nordvietnamesische Schnellboote hätten den US-Zerstörer „Maddox“ in internationalen Gewässern beschossen. Wenige Tage später billigte der US-Kongress eine längst von der Regierung vorbereitete Resolution, die ihr freie Hand bei der Bombardierung Nordvietnams ließ.

Massenvernichtungswaffen wurden nie gefunden

Für den Golfkrieg 2003 mussten angeblich versteckte Massenvernichtungswaffen des irakischen Diktators Saddam Hussein herhalten – die aber nach dem Sieg der Alliierten nie gefunden wurden. Vor der Annexion der ukrainischen Krim 2014 behauptete die Moskauer Propaganda, die russische und jüdische Bevölkerung dort würde von einem „faschistischen Regime“ unterjocht.

Ein konstruierter Kriegsgrund funktioniert am besten, wenn ihn eine reale Vorgeschichte stützt. 1870 reichten die deutsch-französischen Feindseligkeiten schon lange zurück, und meistens waren eher Deutsche die Opfer: im 30-jährigen Krieg, wenig später bei der Verwüstung der Pfalz, in den napoleonischen Kriegen. Entsprechend leicht fiel es Bismarck, das Nachbarland als arrogantes, unersättliches Monster darzustellen.

1939 wiederum waren die Deutschen alles andere als kriegsbegeistert: Das Trauma des ersten Weltkrieges war keineswegs bewältigt. Doch eine Folge dieser Niederlage war eben auch die Drangsalierung deutscher Minderheiten in den Nachbarländern, vor allem im Osten, in Polen und in Tschechien. Auf diesem faktischen Substrat konnte die Gleiwitz-Legende zumindest nach innen wirken.

Selbst der „Tonkin-Zwischenfall“ war nicht völlig aus der Luft gegriffen. Kurz zuvor hatte es tatsächlich Seegefechte zwischen nord- und südvietnamesischen Schiffen gegeben, in die auch die „Maddox“ verwickelt war. Die nordvietnamesische Unterstützung für die im Süden agierenden kommunistischen Vietcong war ebenso wenig zu leugnen. Saddam hatte in den 1980er Jahren definitiv Giftgas eingesetzt: sowohl gegen iranische Truppen als auch gegen aufständische Kurden in Halabdscha – mit Wissen und Unterstützung der US-Regierung. Und die Ukraine hatte 2014 zumindest ein Gesetz vorbereitet, das Russisch als zweite Amtssprache abschaffen sollte. Auf Druck der EU wurde es freilich nie verabschiedet.

Entsprechend groß ist die Skepsis, wenn wackelig-unscharfe Videos aus Geheimdienstquellen „beweisen“ sollen, dass iranische Kommandos Haftminen an Tankern befestigt haben. Bei den heutigen Manipulationsmöglichkeiten ist das Misstrauen mehr als berechtigt – aber nur, wenn es sich nicht allein auf die US-Regierung beschränkt.