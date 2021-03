Nur wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf den Rückflug nach Deutschland antreten. (Clara Margais / dpa)

Nur wenige Stunden nach dem Eintreten der Testpflicht für alle Flugreisen nach Deutschland sitzen auf Mallorca die ersten deutschen Urlauber fest. Wie die Tageszeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, seien bislang elf Zimmer in einem eigens eingerichteten Hotel für Infizierte belegt. Darunter befänden sich Personen vom spanischen Festland und ausländische Reisende, darunter auch Deutsche.

Seit der Nacht von Montag auf Dienstag ist eine neue Testpflicht in Kraft getreten. Wer vor der Reise nach Deutschland bei der Fluggesellschaft keinen negativen Corona-Testnachweis vorlegen kann, darf die Maschine nicht besteigen. Die Testpflicht gilt auch für Reisende, die nicht aus einem Risikogebiet kommen, also auch für Mallorca-Rückkehrer, und soll vorerst bis zum 12. Mai beibehalten werden.

Deutsche Urlauber, die vor ihrer Rückkehr aus Mallorca positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können die dann notwendige Quarantäne kostenlos in einem der eigens auf der Insel eingerichteten Hotels für Infizierte verbringen. Das berichtete die „Mallorca-Zeitung“ am Sonntag unter Berufung auf Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums. Dafür müsse nur die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) vorgelegt werden. Wer lieber in seinem Hotel oder einer Ferienwohnung bleiben wolle, müsse das aber selbst bezahlen.

Für viele Urlauber stelle sich die Frage ohnehin nicht, zitierte die Zeitung Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Die Kosten ihrer Unterbringung während einer Quarantäne würden von einer Zusatzversicherung übernommen, die zum Reisepaket gehöre. Ähnliche Absicherungen würden auch andere Reiseveranstalter anbieten, schrieb die Zeitung.

Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken war. Damit entfiel auch eine Quarantäne und zunächst die Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland.

Als die Buchungen stark anzogen, warnte die Bundesregierung eindringlich vor Urlaubsreisen auf die Mittelmeerinsel. Zusätzlich wurde die Testpflicht angeordnet.