Flucht-Korridor für Zivilisten

Erste Feuerpause für Ost-Ghuta soll beginnen

Russland reagiert auf Kritik an dem schweren Bombardement im syrischen Rebellengebiet in Ost-Ghuta: Von Dienstag an sollen täglich zumindest für wenige Stunden die Waffen schweigen.