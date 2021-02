Susanne Hennig-Wellsow (rechts) und Janine Wissler sollen die Linke in die anstehende Bundestagswahl führen. (Bernd von Jutrczenka/DPA)

Es ist 10.10 Uhr am Sonnabend, als auf dem Linke-Parteitag in Berlin die herbeigeredete Harmonie einen tiefen Riss bekommt. Das Wort hat Reimar Pflanz aus dem Landesverband Brandenburg. Der 50-Jährige kandidiert für den Parteivorsitz. Es ist ein Amt, von dem er selbst gleich zum Beginn seiner Bewerbungsrede sagt, dass es eh Janine Wissler und Susanne Hellwig-Wellsow erringen würden. „Warum stehe also ich hier?“ fragt Reimar Pflanz. Seine Antwort: „Die Frage einer Regierungsbeteiligung ist zu klären. Und ich stehe hier für ein klares Nein.“

Pflanz ist hörbar genervt von jenen, die darauf hinarbeiten, Regierungspartei zu werden. Er findet, der Platz der Linken sei in der Opposition. Über Macht und Einflussnahme zu entscheiden, sei zudem Sache der Basis, nicht der Führung. Pflanz geißelt die in seinen Augen anbiedernde Sprache seiner Mitbewerberinnen: Was jetzt Green New Deal genannt werde, habe früher schlicht Sozialismus geheißen. „Wenn nur noch linke Folklore von uns bleibt, ist es endgültig zu spät. Davon sind wir nicht mehr weit entfernt.“

Pflanz verliert die Abstimmung krachend. Und doch ist seine Bewerbungsrede nicht nur ein Hinweis darauf, worum es in der Linkspartei gerade geht: die Frage von Macht- und Gestaltungsfähigkeit. Sie ist zudem ein zusätzlicher Ansporn für Susanne Hennig-Wellsow. Die Thüringerin ist nach Reimar Pflanz an der Reihe. Sie lässt ihr Redemanuskript auf dem Delegiertentisch liegen, stapft nach vorne auf die Bühne, stellt sich neben das Pult und spricht frei zu den Delegierten.

Die Linke regiert unter großen Anstrengungen mit SPD und Grünen in Thüringen

„Ich will etwas verändern“, bricht es aus ihr heraus. Die Pandemie werfe gesellschaftliche Fragen auf, auf deren Beantwortung die Partei nicht warten könne. „Sonst werden sie von anderen entschieden.“ Hennig-Wellsow weiß, wovon sie spricht. Seit 2014 ist sie Linke-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, der pragmatische Bodo Ramelow sitzt dort in der Erfurter Staatskanzlei. Die Linke regiert unter großen Anstrengungen mit SPD und Grünen. Dennoch habe es die Partei geschafft, sagt Hennig-Wellsow, „einen mit faschistischen Stimmen gewählten Ministerpräsidenten aus dem Amt zu vertreiben“. Sie meint den Thomas Kemmerich von der FDP, der sich Anfang 2020 mit den Stimmen von AfD und CDU zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Hennig-Wellsow hat ihm am Tag seiner Wahl verächtlich den Blumenstrauß vor die Füße geworfen, den sie für Ramelow in den Landtag mitgebracht hatte. Das Foto der Linken-Politikerin ging um die Welt.

Aber Hennig-Wellsow weiß natürlich, dass die Linke ihre Rolle als Kümmerpartei verloren hat, vor allem im Osten, wo die alten PDS-Kempen oft nicht mehr leben. „Warum sind wir nicht stärker?“ fragt sie also. „Wir waren viele Jahre Protestpartei.“ Die Jahrhundertkrise sorge dafür, dass es wieder dieselben Gefühle von sozialer Angst und gesellschaftlicher Verunsicherung gebe wie im Osten nach dem Mauerfall. Die Leute hätten Sorge, was wird, sagt Hennig-Wellsow. „Es geht um mehr als uns selbst.“ Sie wirbt dafür, die Union aus der Bundesregierung zu „vertreiben“. „Man muss etwas verändern. Nicht irgendwann, sondern sofort.“

Kurz darauf stimmen die 600 Delegierten ab. Hennig-Wellsow erhält 70,5 Prozent. Dass Pflanz auf 19,4 Prozent kommt, ist ein Achtungszeichen an die neue Vorsitzende, die von nun an gemeinsam mit der Hessin Janine Wissler die Partei führen wird. Wissler war im ersten Wahlgang ohne Gegenkandidaten auf 84,2 Prozent der Stimmen gekommen. Anders als Hennig-Wellsow hat sie sich zuletzt zurückhaltend zu Regierungsbündnissen im Bund geäußert. Seit zwölf Jahren führt sie im Wiesbadener Landtag die Oppositionsfraktion.

Wissler zitiert Marx

Ideologisch kommt sie aus der Marx-21-Ecke, wo es deutlich klassenkämpferischer und radikaler zugeht als in den überwiegend pragmatischen ostdeutschen Landesverbänden. In ihrer Bewerbungsrede zitiert Janine Wissler folgerichtig Karl Marx, laut dem es noch immer gelte, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. Sie prangert die gesellschaftliche Spaltung an, die sich durch Corona weiter vertieft habe. „Wir leben in einer Klassengesellschaft, das wird in dieser Krise noch deutlicher.“ Die Situation sei der in einem Boot vergleichbar: „Die einen rudern, andere klammern sich an die Reling, nur einige lassen es sich unter Deck gut gehen.“ Mit diesen Zuständen werde sich die Linke nicht abfinden. Es gehe um das „Aufbegehren gegen die Verhältnisse“.

Die Antwort, wo sie die Handlungsfelder der Partei sieht, bleibt sie nicht schuldig. „Wir wollen Reichtum umverteilen“, wagt sie sich weit nach vorne. Die Linke fordere eine Vermögensabgabe für die Reichsten im Land. Wo Wohneigentum zum Renditeobjekt werde, müsse es auch Enteignungen geben. Es gehe um gute Arbeit für alle, einen sozial verträglichen ökologischen Umbau der Gesellschaft, ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen.

Wissler bekräftigt die Forderung nach einer menschlicheren Flüchtlingspolitik, weltweiter Abrüstung, einem Rüstungsexport-Stopp und dem Ende von Kriegseinsätzen. Sie betont, wie wichtig der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ist, und erinnert an die Morde des NSU, an Hanau, an Halle, an die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke. „Dagegen hilft nur organisierte Solidarität, die ist für die Linke unteilbar.“ Als sie ihr sehr gutes Wahlergebnis hört, schlägt sie gerührt die Hände vors Gesicht.

Bremer Bundestagsabgeordnete Achelwilm zufrieden

Über die Wahl der beiden Frauen an die Parteispitze freut sich auch die Bremer Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm ungemein. „Das ist ein gutes Team“, sagt sie, „die beiden haben Erfahrung, sie wissen, was sie tun.“ Historisch sei zudem, dass nun die Linke die erste Partei im Deutschen Bundestag ist, deren Doppelspitze von zwei Frauen gebildet wird. Die Wahlergebnisse der beiden seien zwar unterschiedlich, „aber die Partei wird beide unterstützen.“

Achelwilm hat selbst stundenlang den Parteitag vom Tagungspräsidium aus geleitet. Die Atmosphäre unter Corona-Bedingungen – mit viel Abstand, Masken in allen Gängen und Tests sowohl beim Betreten als auch Verlassen des Tagungsortes – sei natürlich nicht so spürbar wie sonst gewesen, sagt sie. „Ich hätte Katja Kipping und Bernd Riexinger gewünscht, dass sie groß verabschiedet werden. Aber das war uns nicht gegeben.“ Die beiden Vorsitzenden hatten sich am Freitag von der Spitze zurückgezogen. Acht Jahre und acht Monate haben sie die Partei geführt.