Ein deutscher Staatsbürger wurde in der Türkei als Terrorist verurteilt. (Christian Charisius/dpa)

Ein türkisches Gericht hat erstmals einen deutschen Staatsbürger nach dem Putschversuch als Terrorist verurteilt. Nejat U. muss neun Jahre und neun Monate in Haft. Das Urteil fiel bereits im Juli 2017 und liegt WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ vor. Demnach wurde der 55-Jährige wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ angeklagt.

Ihm wurde konkret vorgeworfen, aktives Mitglied in einem Gülen-nahen Unternehmerverein zu sein. Die türkische Regierung macht die Bewegung des in den USA im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen für den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Nejat U. war aus der Türkei zum Studium nach Deutschland gegangen und lebte viele Jahre in Aachen. In der Türkei gründete er eine Firma, die er bis zu seiner Verhaftung leitete.