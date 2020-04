Eine Hebamme untersucht eine schwangere Frau. (Fredrik von Erichsen)

Wer schwanger ist, sollte guter Hoffnung sein dürfen. Doch die Situation der Geburtshilfe gibt Anlass zur Sorge: Hebammen, die zwischen mehreren Gebärenden hin und her flitzen; zeitweise Schließungen von Geburtshilfestationen wegen Überlastung oder Personalmangel; Kaiserschnitte in einem Ausmaß, das sich nicht medizinisch erklären lässt; Zeitdruck, der eine Ursache für den übermäßigen Einsatz von Medikamenten zur Einleitung der Geburt ist.

Um diese und weitere Missstände zu beenden und die Bedürfnisse der Gebärenden endlich ins Zentrum der Geburtshilfe zu rücken, brauchen wir nicht weniger als einen Kulturwandel in der Geburtshilfe. Schwangere und Gebärende gehören in den Mittelpunkt der Geburtshilfe. Eine Geburt braucht Zeit, und diese Zeit muss angemessen bezahlt werden. Werdende Mütter in Stadt und Land müssen sicher sein, dass sie genau die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Die Forderung nach einer solchen Geburtshilfe bezeichnet die Grande Dame der Geburtshilfe, Professorin Lesley Page, als „humanizing birth“ – also humanisierte Geburt.

Persönliche Betreuung und Teamarbeit wichtig

Für die Gebärenden ist das Vertrauen in den eigenen Körper für ein positives Geburtserlebnis entscheidend. Das berichten auch Hebammen immer wieder, deren Stellung mit der nun anlaufenden Vollakademisierung des Berufs zwar ansteigt, aber immer noch vielerorts in einem Hierarchiegefälle zu Ärztinnen und Ärzten steht, das den Bedürfnissen der Frauen nicht gerecht wird. Damit Schwangere in sich und in die sie unterstützende Geburtshilfe vertrauen können, braucht es eine persönliche Betreuung ohne Zeitdruck und eine gute Teamarbeit unter den Geburtshelfenden. Gute Geburts- und Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung der Hebammen, unabhängig davon, ob die Geburt im Kreißsaal oder im Geburtshaus stattfindet, müssen selbstverständlich sein.

Dafür muss die Politik mit dem gesetzlichen Rahmen auf Bundesebene und einer klugen Planung auf Landesebene die Voraussetzungen schaffen. Dazu gehört ein Angebot an gut erreichbaren Geburtsorten, ausreichende Kapazitäten, mobile Angebote, Zeit und eine Eins-zu-Eins-Betreuung während der entscheidenden Phasen der Geburt. Die Betreuung vor, während und nach der Geburt durch Hebammen muss sichergestellt sein, damit werdende Mütter tatsächlich möglichst sorgenfrei guter Hoffnung sein können. Im Kern geht es um die Selbstbestimmung von Frauen und um ihre Rechte. Und es geht um uns alle, denn wir sind alle mal geboren worden. Auf den Anfang kommt es an.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit 2017 Bremer Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.