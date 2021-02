Doris Achelwilm möchte wieder in den Bundestag einziehen und ihre politische Arbeit fortsetzen. (Frank Thomas Koch)

Frau Achelwilm, am Ende dieser Woche findet der Parteitag der Linken statt. Obwohl Sie Bundestagsabgeordnete sind, findet sich Ihr Name nicht unter den Kandidierenden für den Vorstand. Warum eigentlich?

Doris Achelwilm: Ich freue mich sehr über die beiden Vorsitzenden, die zur Wahl stehen. Und ich finde, dass für den erweiterten Parteivorstand genug Mandatsträgerinnen und -träger kandidieren. Auch die Basis muss vertreten sein.

Wir haben gute Kandidatinnen wie Maja Tegeler. Und natürlich ist Bremen in der Wahrnehmung der Partei wichtig, wir sind ein West-Land mit linker Regierungsbeteiligung. Da gibt es auch in der Bundestagsfraktion und an der Basis viel zu besprechen. Das muss ich nicht zwingend über den Parteivorstand machen.

Dialektisch. Die unterschiedlichen Strategieansätze werden sich ergänzen. Susanne Hennig-Wellsow ist in Thüringen Vorsitzende einer Fraktion in Regierungsbeteiligung, sie wünscht sich, dass sich unsere politische Gestaltungsmacht verändert. Janine Wissler führt in Hessen die Landespartei in der Opposition, sie behandelt gesellschaftliche Konflikte stark über Bewegungen und Gewerkschaften. Aus meiner Sicht schließt sich das nicht aus, weil es auch die Haltungen und Perspektiven unserer Mitgliedschaft gut repräsentiert.

Es kommt immer auf die Inhalte an. Das sehen Wissler und Hennig-Wellsow sicher genauso. Wichtig für die Linke ist, mit einer offensiven Programmatik in diese Bundestagswahl hineinzugehen, um gerade in diesen Zeiten politisch Einfluss nehmen zu können. Wenn in Koalitionsverhandlungen genug rumkommt, um einen solidarischen, sozialökologischen gesellschaftlichen Wandel hinzukriegen, kann man sich einigen. Wenn nicht, dann nicht.

Ich wünsche mir, dass wir uns unsere Streitkultur erhalten. Wir sollten sie jedoch dahingehend besser nutzen, dass wir Konflikte um real- oder grundsatzpolitische Positionen nicht als unvereinbare Gegensätze behandeln. Wir sind eine pluralistische Partei, deren Mitglieder sehr unterschiedlich sozialisiert sind. Am Ende müssen wir Lösungen anbieten und sagen, wohin wir steuern. Klar ist, dass wir uns mit unseren Positionen links von der SPD und den Grünen wiederfinden.

Das stimmt, wir haben uns aus Protest gegen Hartz IV und andere Fehlreformen unter Schröder/Fischer gegründet und seither konsequent gegen Sozialabbau angekämpft. Wenn es da in der SPD die Einsicht gibt, dass Hartz IV ein Fehler war und korrigiert wird, lässt sich anders miteinander reden. Dafür gibt es seitens der SPD immerhin Signale. Und dass das klappen kann, hat sich 2019 in den Koalitionsverhandlungen in Bremen gezeigt. Man muss vernünftig miteinander reden.

Tatsächlich können wir auf diesem digital abgehaltenen Parteitag nicht so breit und vertieft diskutieren, wie das nötig wäre. Als Knackpunkte gelten immer unsere friedens- und außenpolitischen Auseinandersetzungen. Da ist unser Wahlprogramm eng an unseren Grundsatzpositionen. Das Zweiprozentziel der Nato gilt leider nach wie vor, Deutschland hat eine immense Aufstockung von Rüstungsausgaben – dagegen stellen wir uns. Wir wollen eine Politik der Entspannung und zivilen Konfliktlösung, das wird auf dem Parteitag deutlich werden.

Ja. Es tut der Sachpolitik gut, wenn Personalpolitik in den Hintergrund tritt.

Nicht in dieser Debatte, nein. Ja, ich bin dagegen, Stimmungen das Wort zu reden, die besonders seit 2015 gesellschaftliche Spaltung an Migration und Zuwanderung festmachen. Wir müssen seit der letzten Bundestagswahl einen harten Rechtsruck erleben und erleiden. Das hat auch im Bundestag die ganze Kultur verändert: Rassismus wird durch die AfD befördert, statt die tatsächlichen Gründe gesellschaftlicher Ungleichheit anzugehen. Wir als Linke müssen Solidarität zeigen und das Miteinander organisieren, statt Vorbehalte und Ängste herauszustellen.

Diese Titel unterliegen immer auch dem jeweiligen Zeitgeist. Relevant finde ich, dass die strukturelle Benachteiligung von Frauen über das Familienministerium adressiert wird. Zugleich wünsche ich mir, dass Geschlechterpolitik als Querschnittsaufgabe verstanden wird, gerade in den finanzstarken Ressorts. Zugleich sollten Handlungsbedarfe aufgrund von Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit erkennbar sein.

Sprache ist eine Grundlage unseres Handelns. Wir benennen mit ihr, was wir wie im Blick haben. Ich kann verstehen, wenn Begriffe oder Abkürzungen aus bestimmten Politikfeldern nicht geläufig sind und versuche oft auch zu vermitteln, mit Kontext näher zu bringen, worum es geht.

Politische Vertreter müssten häufiger nicht nur erklären, was eine Abkürzung bedeutet, sondern welches Anliegen dahinter steht. Warum genau differenziert werden muss innerhalb des queeren Spektrums, etwa zwischen Transpersonen und Homosexuellen. Sprachliche Entwicklungen können aber nicht deshalb ignoriert oder zurückgenommen werden, weil noch nicht alle mitgehen. Oft ist es nur eine Frage der längeren Praxis, bis etwas gebräuchlicher ist. Ein Beispiel: Als ich vor vielen Jahren als Pressesprecherin den Genderstern verwendet habe, gab es auch irritierte Rückmeldungen. Eine Reaktion war, das würde sich nie durchsetzen, das hat es aber in Teilen durchaus.

Zu vielen Themen habe ich unsere Bremer und Bremerhavener Position vermittelt. Oft, wenn es um soziale Themen und Verteilungsgerechtigkeit geht. Eine gerechte Vermögensbesteuerung, die ja den Ländern zugutekommt, halte ich für sehr relevant und lasse da nicht locker. Mein Fachthema Gleichstellungspolitik ist für Bremen und Bremerhaven allein deshalb wichtig, weil bei uns überdurchschnittlich viele Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Da braucht es einen Umbau des Arbeitsmarktes, etwa indem Minijobs durch sozialversicherungspflichtige Jobs ersetzt werden. Dafür müssen wir weiter Druck machen. Auch was die Care-Arbeit, also das ganze Kümmern im familiären Umfeld, angeht: Wenn diese Arbeit unterbewertet bleibt, bleibt es auch bei dem uralten Modell, dass Frauen eher die schlechter bezahlten Jobs machen und ohne Ausgleich und Anerkennung die Pflege von Angehörigen übernehmen. Die Bekämpfung von Altersarmut hängt von diesen Fragen ab.

An Realitäten orientierte Oppositionsarbeit zu machen ist nicht nur notwendig, sondern auch produktiv. Das ist keine undankbare Aufgabe, im Gegenteil. Wir haben als Linke eine Funktion und bringen wichtige Themen und Forderungen voran, die ohne uns im Parlament gar nicht vorkämen. Ob das Mindestlohn oder die Entschädigung von Menschen betrifft, die inter- oder transgeschlechtlichen Zwangsoperationen ausgesetzt waren.

Das ist eine Frage, die ich angehen würde, wenn es soweit wäre. Aber ich kann mir kein Leben ohne die Politik vorstellen. Ich bin mit dem, was ich angefangen habe, überhaupt noch nicht fertig. Und schon deshalb gibt es immer Ebenen, über die ich mich politisch einbringen kann. Langweilig wird mir nie. Jetzt ist das Ziel, dass ich wieder in den Bundestag komme. Mit einer ersten Legislatur hast du deine Themen und Marken gerade erst gesetzt. Ich will mitwirken und sehen, dass sie politisch umgesetzt werden.

Zur Person

Doris Achelwilm (44)

ist Bundestagabgeordnete für Die Linke. Zuvor war sie Sprecherin des Bremer Landesverbandes. Im Parlament ist Achelwilm Sprecherin ihrer Fraktion für Gleichstellung, Medienpolitik und Queerpolitik. Sie kandidiert 2021 erneut für den Bundestag.