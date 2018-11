Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). (Ronny Hartmann/dpa)

Über den Sinn oder Unsinn der Islamkonferenz ist in den zwölf Jahren ihres Bestehens viel diskutiert worden; bis heute. Und doch ist es gut, dass es sie gibt. Wo Konflikte auftreten, da muss es auch das Gespräch darüber geben, den kontroversen aber fairen Austausch, die beständige Suche nach Annäherung. Das ist mühsam und anstrengend, aber zugleich unerlässlich.

Nur so funktioniert unsere freie, offene, pluralistische Gesellschaft. Es stimmt: Die an sie gerichteten Hoffnungen und Erwartungen hat die Islamkonferenz bisher nicht erfüllt. Zu viel wurde darüber gestritten, wer denn überhaupt teilnahmen darf. Und dieser Streit hält an. Auch über die Zielsetzung war sich die Konferenz nie einig.

Die Islamverbände strebten vor allem nach einer Anerkennung als Religionsgemeinschaft, ihre Kritiker dagegen nach einer stärken Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Wenn jetzt Innenminister Horst Seehofer das Ziel ausgibt, einen Islam zu fördern, „der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist“, ist das ehrenwert. Denn Muslime gehören zu Deutschland, selbst Seehofer hat das erkannt.