Der Klimawandel ist eine der existenziellen Fragen unserer Zeit. Er hat erhebliche Auswirkungen auf unser Leben und unsere Zukunft. Zukunftsfragen können wir nur mit einer tiefen gesellschaftlichen Verankerung und Verständnis vorantreiben.

Schlichte Denkmuster wie die Beschreibung von Horrorszenarien (Klimakatastrophe, Artensterben), das Ausmachen von Schuldigen (zum Beispiel der „betrügerischen Automobilindustrie“), das Präsentieren von radikalen Lösungen (zum Beispiel die Kohlekraftwerke in Bremen bis 2030 abzuschalten) sind in dieser Debatte wenig hilfreich. Solche schlichten Denkmuster erinnern an schlechte Flüchtlingsdebatten.

Der Klimawandel steht im Zusammenhang mit der Gegenwart der Bevölkerung in diesem Land. Es geht den Menschen auch um die persönliche Zukunft und Sicherheit. Fragen wie „Habe ich bei all den Veränderungen noch Arbeit und Einkommen? Gibt es eine Zukunft für meine Kinder? Wie wird diese Gesellschaft zusammenleben? Wie entwickelt sich meine Mobilität und kann ich mir diese überhaupt noch leisten?“ spielen eine ganz praktische Rolle.

Der Klimaschutz in Deutschland wird nur akzeptiert, wenn die Menschen sich nicht ausschließlich als „Klimawandelbezahler“ fühlen. Wir brauchen eine Vorstellung davon, was die notwendigen Maßnahmen für uns bedeuten. Gelingt dies nicht, werden sich viele von dieser Frage abwenden, sich auf die Gegenwart konzentrieren und den Kopf in den Sand stecken.

Der Klimawandel passiert global. Natürlich können wir in Bremen einen Klimavertrag vereinbaren und die Kohlekraftwerke abstellen, das Stahlwerk stilllegen und Pkw aus der Innenstadt verbannen. Bremen hätte dann sofort die beste Klimabilanz weltweit und die höchste Arbeitslosigkeit.

Gerade beim Stahl lohnt es sich genau hinzusehen. Stahl ist wegen seiner unendlichen Wiederverwertbarkeit einer der umweltfreundlichsten Werkstoffe, die es gibt. Bei der Herstellung entsteht CO₂. Global betrachtet ist die Bremer Hütte eines der saubersten Werke. Durch die CO₂-Zertifikate (die der Bremer Hütte zweistellige Millionenbeträge kosten) werden die Firmen zur ständigen technischen Weiterentwicklung und CO₂-Reduzierung gezwungen. Das ist gut so. Die Zertifikate werden heute gehandelt wie Aktien, wodurch sich der Preis vervierfacht hat. Deshalb muss es für Stahlimporte einen „Klimazoll“ geben. Wenn es die Bremer Hütte nicht mehr gäbe, würde nur der Stahlimport zum Beispiel aus China steigen. Komplexe Zusammenhänge brauchen mehr als regionale Einzelantworten.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 2008 Geschäftsführer der IG Metall Bremen. Seit 2015 sitzt der 54-Jährige auch im Bundesvorstand der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft Deutschlands.