(Stephan Jansen/dpa)

Überleben darf keine Frage des Zufalls sein. Aktuell ist es das aber, denn in Deutschland steht der Rettungsdienst alles andere als gut da: Steigende Einsatzzahlen bei wachsendem Personalmangel. Sehr gute, aber auch alarmierend schlechte Notfallversorgung in einigen Regionen. Patienten, die ohne Lotsen im Gesundheitssystem auf sich allein gestellt sind – all dies macht deutlich, dass der Rettungsdienst selbst gerettet werden muss.

Ein zentraler Grund für die Misere sind fehlende bundesweite Standards. Aktuell klaffen zwischen einzelnen Bundesländern – ja sogar zwischen einzelnen Regionen innerhalb eines Bundeslandes – große Qualitätslücken. Wer plant die Rettung vor Ort? Wer passt auf, dass Hilfsfristen eingehalten werden und Rettungswagen und -hubschrauber einsatzbereit sind? Wie systematisch laufen Notrufabfragen bei den Leitstellen? All dies sind Beispiele für fehlende bundesweite Regeln.

Dabei muss sich der Patient doch darauf verlassen können, dass er im Notfall überall, egal zu welcher Uhrzeit, gleich gut versorgt wird. Nur dann hat er überall gleich hohe Überlebenschancen. Hiervon sind wir weit entfernt. Die Folge: Überleben ist eine Frage des Bundeslands oder des Landkreises – und damit des Wohnorts und eben des Zufalls.

Wir als Björn Steiger Stiftung fordern vehement, das Problem anzugehen. An Symptomen herumzudoktern, ist keine Lösung. Wir müssen mehr in die Tiefe. Strukturen, die sich in Teilen Deutschlands und im Ausland bewähren und den Rettungsdienst effizienter machen, müssen bundesweit einheitlich gelten.

Die Politik muss sich bewegen

Auf dem Fachkongress „Wege zum Rettungsdienst der Zukunft“ in Berlin haben kürzlich Experten die Anforderungen an eine zeitgemäße Notfallhilfe klar formuliert: gesetzliche Grundlagen, Aus- und Fortbildungsrichtlinien, strukturierte Notrufabfragen, Patientenversorgung, Datenerfassung und Qualitätskontrollen – das alles muss auf bundesweit einheitlichen Füßen stehen. Hier ist der Gesetzgeber gefragt. Die Politik muss sich bewegen.

Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, die tagtäglich ihr Bestes geben und Leben retten, sind hierbei von jeglicher Kritik ausgenommen. Sie leiden selbst darunter, dass die Zustände so sind wie sie sind. Ihnen würde eine grundlegende Reform des Rettungsdienstes ebenfalls zugutekommen und für Entlastung sorgen. Rettungsdienst muss neu gedacht werden – und zwar so schnell wie möglich, denn hier geht es um Menschenleben.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2010 Präsident der Björn Steiger Stiftung, die sich seit 50 Jahren für eine bessere Notfallhilfe einsetzt. Seine Eltern gründeten sie 1969 nach dem Unfalltod ihres Sohnes.