Spritzen mit einem Corona-Impfstoff liegen in einem Impfzentrum bereit. Noch aber ist er knapp. (Michael Reichel)

Das kennt jeder und jede: Man steht irgendwo an und wartet geduldig darauf, endlich an die Reihe zu kommen. Und dann kommt er von hinten an, der Drängler. Kann ich vorbei? Ich darf doch mal? Geht auch ganz schnell. An einem guten Tag denkt man sich: Was soll‘s, ich lass‘ den vor. An einem schlechten: Kommt nicht in die Tüte. Großzügig oder pedantisch – diese Entscheidung hängt auch ganz wesentlich davon ab, wie der Drängler auftritt. Signalisiert er, auch mit einem Nein umgehen zu können? Oder tritt er in einer Weise auf, die dieses Nein überhaupt nicht kennt?

In der Pandemie fragen einige gar nicht erst nach einem Einverständnis, wenn es um ihre Impfung geht. Still und heimlich ziehen die sogenannten Impfdrängler an den Wartenden vorbei. Mal ist es der parteilose Oberbürgermeister von Halle, der wie zufällig im Impfzentrum vorbeischaut. Dann schickt die Chefin des Passauer Gesundheitsamtes mal eben ihren Ehemann rum. Und schließlich wäre da noch der Duisburger Hafen-Chef Erich Staake, der sich außer der Reihe in einem Seniorenheim impfen lässt, dass rein zufällig einem befreundeten Bauunternehmer gehört.

Wer sich vor Augen führt, welchen moralischen Preis die Impfdrängler zu zahlen bereit sind, bekommt eine Ahnung davon, wie hoch die Dunkelziffer wohl sein mag. Tatsächlich rühren die knappen Impfdosen an ein Urgefühl des Menschen. Der Neurologe und Psychiater Borwin Bandelow hat kürzlich im Bayerischen Rundfunk das dahinter liegende Prinzip erklärt. In der Krise nämlich schaltet der Mensch um – vom Vernunftgehirn aufs Angstgehirn, in der Fachsprache Amygdala genannt. Wenn der Mensch also Angst bekommt, übernimmt die Amygdala die Kontrolle. Aus einem Mitbürger wird ein egoistischer Impfdrängler.

Sind also jene, die sich außer der Reihe und unter der Hand den Zugang zu Impfungen verschaffen, schlicht Opfer ihrer Hirnphysiologie? So einfach sollten wir es uns als Gesellschaft nicht machen. Impfdrängler sind eben keine besonderen Überlebenskünstler, die nur kurz mal ihre Kinderstube vergessen haben. Es sind Menschen, die in einer als bedrohlich wahrgenommenen Situation ihr eigenes Überleben über das ihrer Nachbarin, ihres Kollegen oder der befreundeten Kindergärtnerin stellen. Eine Gesellschaft, die das unwidersprochen hinzunehmen bereit ist, gibt sich selbst auf.

Jedem Menschen mit ein bisschen Lebenserfahrung muss schon zum Beginn der Impfungen klar gewesen sein, dass einige versuchen würden zu tricksen. Es geht aber in diesem Fall nicht um rare Konzerttickets, sondern im schlimmsten Fall um Leben und Tod. Irritierenderweise sieht die von der Bundesregierung erlassene Impfverordnung des Gesundheitsministeriums bisher keinerlei Strafen für Impfdrängler vor. Anfang März hat deshalb die Deutsche Stiftung Patientenschutz auf diese Unterlassung hingewiesen und von Jens Spahns Ministerium Nachbesserungen gefordert.

Zum einen, so die Kritik, seien keinerlei Sanktionen gegen jene festgelegt, die gegen die Priorisierungsregelung verstoßen. Ohne die aber laufe „jede Regelung ins Leere, weil es an Durchsetzungskraft fehlt“. Zum anderen werde nicht geregelt, in welcher Reihe übrig gebliebene Impfdosen verabreicht werden sollen. Nur dann aber könne sichergestellt sein, dass diese „der Dringlichkeit entsprechend eingesetzt werden“. Die Stiftung fordert, dass schon der Versuch, sich vorzudrängeln, strafbar sein soll. Wer gar gewerbsmäßig mit Impfungen handelt, soll bis zu fünf Jahre in Haft müssen.

Nachgebessert worden ist die Impfverordnung aber immer noch nicht. Und das, obwohl immer mehr Fälle bekannt werden. Da ist der frühere thüringische CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus, der sich seine Dosis in einem Pflegeheim abholt, dessen Aufsichtsrat er ist. Oder der Augsburger Bischof Bertram Beier, der sich als „Personal“ eines Seniorenheims der Caritas versteht. Es sind Beispiele, die den geduldig wartenden Bürgerinnen und Bürgern signalisieren: Du kennst eben nicht die Tricks. Aber unsere Amygdala, die kennt sie.