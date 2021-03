Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wurde wegen Verstoßes gegen § 219a rechtskräftig verurteilt. (Boris Roessler /dpa)

Manche Expertinnen und Experten dürfen nicht über ihr Fachgebiet informieren. Das klingt absurd, ist aber nach der Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts zum Fall Kristina Hänel Realität. Die Gießener Allgemeinmedizinerin war im November 2017 wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Kürzlich haben die Richter in Frankfurt die von der Ärztin eingelegte Revision verworfen und das Urteil des Amtsgerichts Gießen damit für rechtskräftig erklärt. Die Medizinerin hat unlängst eine Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Der Prozess gegen Kristina Hänel hatte zu monatelangen Protesten geführt. Das Ergebnis: Das Gesetz wurde tatsächlich leicht angepasst. Ärztinnen und Ärzte dürfen seitdem darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Jedoch ist es weiterhin verboten, das „Wie“ darzulegen.

Kristina Hänel hatte folgendermaßen informiert: „Wir führen alle drei Methoden (medikamentös, chirurgisch mit örtlicher Betäubung, chirurgisch mit Vollnarkose) des Schwangerschaftsabbruchs auf Kostenübernahme oder für Privatzahlerinnen durch.“ Weiter wurde darüber informiert, wie die verschiedenen Eingriffe ablaufen, zu welchen Nebenwirkungen und Komplikationen es kommen kann, welche Dokumente die Patientin braucht und was vor, während und nach dem Abbruch zu beachten ist. Es gab keine Preisangaben, kein Aufruf, kein Schönreden. Das braucht es rechtlich auch nicht, um als Werbung zu gelten: Dazu reicht es, sachlich zu informieren und gleichzeitig anzugeben, dass man diese Leistung gegen Geld anbietet.

Genau das sollte aber nicht verboten sein. Natürlich haben das Werbeverbot und die Auslegung des Begriffs Werbung damit zu tun, dass der Abbruch in Deutschland rechtswidrig ist. Er ist nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Doch damit Frauen innerhalb des gesetzlichen Rahmens eine durchdachte, angstfreie Entscheidung treffen können, braucht der Umgang mit Abtreibungen ein Klima der Offenheit und Akzeptanz. Dazu gehören umfassende, wertfreie Informationen – wie sie Kristina Hänel bieten will. Die notwendige fachliche Vorbereitung und Auseinandersetzung mit dem hoch emotionalen Thema wird Frauen nicht erleichtert, wenn man den Zugang zu Informationen erschwert.

Keine aktuelle und vollständige Übersicht

Dazu kommt, dass es immer weniger Anlaufstellen gibt, die einen Abbruch durchführen. Die Zahl ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes in Stellungnahmen der Bundesregierung gesunken – von 2050 Stellen im Jahre 2003 auf 1152 im Jahre 2019. In Bremerhaven sind Abbrüche seit Dezember noch im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide möglich. In Bremen finden sich laut Pro Familia fünf bis sechs Praxen. Eine genauere Angabe sei nicht möglich, da es nirgendwo eine aktuelle und vollständige Übersicht gebe.

Eine Liste der Bundesärztekammer soll seit der Gesetzesänderung einen Überblick geben, wo ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Doch sie ist unvollständig; die Ärztekammer hat Frauenärzte sogar davor gewarnt, sich dort eintragen zu lassen. Der Grund: Das Gesetz sei immer noch so schwammig formuliert, dass Gefahr bestehe, trotzdem wegen Werbung verklagt zu werden. Auch Hänel steht nicht auf der Liste. So bieten zwar laut Berufsverband der Frauenärzte in Bremen seit 2020 mehr Frauenärzte den Abbruch an, trauen sich aber nicht, ausreichend darüber zu informieren. Die Reform hat nichts daran geändert, dass sich Medizinerinnen und Mediziner unsicher sind, was rechtens ist und was nicht.

Der Staat ist in der Pflicht, umfangreiche Informationen zu Verfügung zu stellen. Das ist im Schwangerschaftskonfliktgesetz festgehalten. Wenn der Staat allen Ärztinnen und Ärzten, die den Abbruch durchführen, verbietet, notwendige Informationen zu veröffentlichen, muss er wenigstens selbst dafür sorgen.

Neben Hänels Verfassungsbeschwerde liegt seit 2019 eine weitere Beschwerde der Berliner Ärztin Bettina Gaber in Karlsruhe vor. Auch die Bremische Bürgerschaft hat den Senat im September aufgefordert, sich auf Bundesebene weiter dafür einzusetzen, dass Paragraf 219a abgeschafft wird, der das „Werben“ verbietet. Das ist auch bitter nötig.