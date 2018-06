Eklat auf dem G7-Gipfel: Nachdem es allen Teilnehmern zunächst gelungen war, sich auf eine Abschlusserklärung zu verständigen, zog Donald Trump seine Zustimmung einige Stunden später zurück. (dpa)

Sollten die bisherigen Freunde der USA gedacht haben, nach einem Jahr Donald Trump seien Überraschungen kaum noch möglich, der G 7-Gipfel von La Malbaie hat sie eines Besseren belehrt. Dieser Mann mit seiner Unberechenbarkeit, Ignoranz und seinem Hang zum Lügen ist immer noch für Überraschungen gut. An seine Rüpeleien und Ausfälle hat sich die Welt mittlerweile gewöhnt. Doch er kann immer noch einen draufsetzen. Der Gipfel von La Malbaie war in diesem Sinne tatsächlich der Gipfel.

An dem G 7-Gipfel hatte Trump nie richtig Interesse. Dazu passt, dass er nicht nur als letzter der Regierungschefs anreiste, sondern auch sein Fehlen zu Beginn des Frühstücks am Sonnabend, als das für Gastgeber Justin Trudeau so wichtige Thema der Frauenförderung auf der Tagesordnung stand. Und nach dem Frühstück reiste er ab – Richtung Singapur, um sich dort mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu treffen.

Dass Trump nicht gerade Sehnsucht danach hatte, von den anderen G 7-Mitgliedern wegen der Strafzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte kritisiert zu werden, ist noch verständlich. Sein Desinteresse an dem Gipfel hat aber mehr mit seiner Abneigung gegen Multilateralismus zu tun. In ein Korsett namens G 7 eingebunden zu werden, missfällt ihm. Er nimmt sich Gegnern lieber eins zu eins an. Das macht es ihm leichter, seine Ziele zu erreichen. Daher bevorzugt er bilaterale Treffen gegenüber multilateralen Verhandlungen.

War dies nun ein G 7 oder ein G 6 plus 1? Der Eklat von La Malbaie wirft auch die Frage nach dem Sinn und Wert solcher Treffen auf. Aber jetzt G 7 aufzugeben, wäre ein falscher Schritt. Die sechs im Kommuniqué verbundenen Länder und die EU müssen an den Vereinbarungen festhalten, um deutlich zu machen, dass ein Einzelner ihre Kooperation nicht verhindern kann. Ein Ende von G 7 würde die bestätigen, die nichts von multilateralen Verpflichtungen halten. Es wäre ein Sieg für Trump.