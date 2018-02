Symbolbild. Erst am Sonntag hat Ungarns Ministerpräsident, Viktor Orban, in seiner Rede zur Lage der Nation wieder seine düstere Sicht auf Europa skizziert. (dpa)

Er liebt apokalyptische Beschwörungsformeln – nationalistische und fremdenfeindliche Parolen gehören zu seinem Standardrepertoire. Erst am Sonntag hat uns Viktor Orban in seiner Rede zur Lage der Nation wieder seine düstere Sicht auf Europa skizziert. Dabei immer im Mittelpunkt und an allem schuld: Flüchtlinge. Vom Niedergang der Nationen und vom Fall des Westens sprach Ungarns Ministerpräsident und erklärte gleichzeitig sein Land zur letzten Bastion gegen diese „muslimische Expansion“.

Die aus Orbans Sicht logische Konsequenz lässt sich in Ungarn schon lange beobachten. Es begann mit dem Bau von Zäunen und dem systematischen Schleifen von demokratischen Freiheitsrechten. Und es wurde immer wieder befeuert durch unerträgliche Hetze und Regierungspropaganda. Nun ist das Parlament dabei, ein Gesetzespaket auf den Weg zu bringen, das die Tätigkeit von internationalen Flüchtlingsorganisationen in Ungarn, wenn nicht beenden, dann zumindest deutlich erschweren soll. Damit hält Orban an seinem leider in Europa Schule machenden Kurs der drastischen Abschottungspolitik fest.

Stellt sich erneut die Frage: Wie reagiert die EU? Nur mit neuen Vertragsverletzungsverfahren? Weit über tausend sind bereits eingeleitet worden, gekümmert hat es Orban wenig. Drohungen, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen, muss er nicht fürchten. Es bleibt also nur der Weg übers Geld. Ungarn erhält die höchste Pro-Kopf-Unterstützung der EU, von 2010 bis 2017 flossen insgesamt etwa 30 Milliarden Euro. Die EU-Kommission sollte das schleunigst ändern, will sie sich von einem grinsenden Orban nicht weiterhin zum Frühstück verspeisen lassen.