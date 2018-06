„Zu wenige wissen, wofür wir stehen.“ Petra Pau sitzt seit 20 Jahren für die Linke im Bundestag. Im Interview fordert sie eine inhaltliche Neuausrichtung der Partei. (dpa)

Frau Pau, vor einer Woche hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die AfD im Bundestag für die Schweigeminute im Fall Susanna gerügt. Droht das Parlament für Hetze instrumentalisiert zu werden?

Die Parlamentarier der AfD verschieben von Sitzungswoche zu Sitzungswoche das, was man doch noch mal sagen darf, weiter nach rechts. Nazisprech wird immer häufiger als bewusste Provokation in den Bundestag eingebracht. Das ist eine völlig neue Herausforderung für das Parlament.

Hat Ihr Präsidiumskollege richtig reagiert?

Wenn Sie in jeder Sitzungswoche eine Rede von Wolfgang Schäuble hätten, in der er sagt, wie schlimm die alle sind, würde sich das natürlich abnutzen. In diesem Fall war es wichtig, dass er die Grenzüberschreitung benannt hat. Er hat das ja auch nicht alleine gemacht. Das haben wir vorher gemeinsam im Präsidium besprochen, um öffentlich ein Zeichen zu setzen.

Wie weit reicht Ihre Macht, um das Parlament zu schützen?

Wir können von vorn nicht gegen inhaltliche Falschmeldungen und Lügen vorgehen, auch wenn es mich regelmäßig juckt, wenn da schlimmste Dinge in den Raum gestellt werden. Wir können nur Regelverletzungen im Parlament rügen. In diesem Fall hat die AfD den Regelverstoß bewusst geplant und öffentlichkeitswirksam begleitet, was Morddrohungen für meine Kollegin Claudia Roth zur Folge hatte. Das müssen wir von dort vorn benennen. Inhaltlich müssen andere der AfD entgegentreten.

Wen meinen Sie?

Die Fraktionen und Medien müssen sich fragen, wie weit sie sich auf das Spiel der AfD einlassen. Es ist falsch, in Dauerempörung zu verfallen. Lügen sachlich richtigzustellen und das Weltbild dahinter zu erklären, ist der bessere Weg. Das ist eine völlig neue Herausforderung, die wir alle noch nicht beherrschen.

Warum ist das so?

Die AfD ist nicht vom Himmel gefallen, sie ist das Produkt eines gesellschaftlichen Rechtsrucks, der viel zu lange ignoriert wurde. Jetzt bestimmt die AfD die Agenda, und viel zu viele folgen ihr, allen voran die CSU. Ich halte das für fatal und verantwortungslos.

Sie waren Obfrau in den NSU-Untersuchungsausschüssen. Noch in diesem Sommer dürfte es ein Urteil im Prozess geben. Fürchten Sie, dass die Mordserie dann in Vergessenheit gerät?

Die Gefahr ist riesengroß, dass man da jetzt den Deckel draufmacht und aktuelle Gefährdungen ignoriert werden. Ich engagiere mich in dieser Sache nicht nur wegen der Vergangenheit. Natürlich fühle ich mich den Angehörigen und Überlebenden verpflichtet. Aber ich sehe, dass dieses Problem nicht kleiner wird. Damals, als das NSU-Kerntrio sozialisiert wurde, erlebte es Straffreiheit und politische Belohnung durch das Schleifen des Asylrechts. Heute muss das, was Horst Seehofer, Markus Söder und ihre neuen guten Freunde in Österreich und Ungarn propagieren, diesen Rechtsterroristen wie eine Belohnung erscheinen. Und nicht nur denen, sondern auch den rechten Kräften im Parlament.

Das Parteiensystem ist in Bewegung, die SPD ist in einem Rekordtief. Warum profitiert die Linke davon nicht?

Mir gefällt nicht, wie sehr die SPD an Stimmen verliert. Wenn wir überhaupt wieder eine Mehrheit für eine sozialverantwortliche Politik haben wollen, dann braucht es eine starke Sozialdemokratie.

Und warum kommt die Linkspartei nicht vom Fleck?

Es gibt selbst gemachtes Leid. Die Linke muss eine neue Sprache finden. Jeder weiß, wogegen wir sind. Zu wenige wissen, wofür wir stehen. Es braucht Mut machende Alternativen.

Wofür soll die Partei denn stehen?

Wir sollten etwa mehr über die Chancen der Digitalisierung reden. Und wir sollten uns über ein linkes Einwanderungskonzept Gedanken machen.

Warum fällt es der Linkspartei bei der Flüchtlingspolitik so schwer, in einen Kompromissmodus zu kommen?

Auf dem Parteitag in Leipzig konnte es zuletzt nur so turbulent zugehen, weil sich einiges aufgestaut hatte. Die Linke muss besser lernen, Debatten zu führen, und zwar nicht persönlich verletzend, sondern in der Sache. Man sollte aber auch das Ergebnis sehen: Wir haben einen tragfähigen Beschluss.

Wirklich?

Ja, das drückt sich für mich darin aus, dass die Fraktion mit den Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden in der Fraktionssitzung nach dem Parteitag auf der Basis dieses Beschlusses diskutiert hat.

Der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hat zuletzt eine „ideologische Maskierung von Machtfragen“ innerhalb der Partei beklagt. Scheitert die Linkspartei nicht an sich selbst?

Ich bin optimistisch, dass wir diese Kinderkrankheit überwinden. Seit dem Parteitag fühle ich mich in meiner Partei und Fraktion wohler.

Wie weit darf die Linke auf Wähler zugehen, die zur AfD abgewandert sind?

Ich gehe auf jeden Bürger zu, aber ich verbiege mich nicht. An meinem Anti-Rassismus gibt es nichts zu rütteln. Ich werde nicht nach rechts gehen, und ich werde nicht arme Menschen, die Hartz-IV beziehen, gegen Geflüchtete ausspielen. Ich glaube nicht, dass das Hinterherlaufen etwas bringt. Die CSU wird das noch schmerzhaft erfahren. Im Zweifel wird das Original gewählt.

Kann man 2018 mit der Forderung nach offenen Grenzen noch Wahlkampf machen?

Ja, wenn man mal erklärt, worum es einem dabei geht. Wir brauchen offene Grenzen und sichere Fluchtwege, für diejenigen, die flüchten müssen.

Sie wollen das Grundgesetz ändern?

Das Asylrecht ist in den Jahren 1992 und 1993 fast unkenntlich gemacht worden. Ich möchte, dass das Asylrecht wiederhergestellt wird. Die Grenzen innerhalb Europas dürfen nicht wieder hochgezogen werden. Ich habe ein Europa der Grenzen noch erlebt. Dahin will ich nicht zurück.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Person

Petra Pau sitzt seit 20 Jahren für die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Im vergangenen Jahr wurde sie in ihrem Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf zum vierten Mal mit einem Direktmandat ins Parlament gewählt. Seit 2006 ist sie Vizepräsidentin des Bundestages. Die 54-Jährige war Obfrau der Linken in den beiden NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestages.