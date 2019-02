Es klingt wie eine Verschwörung: Ein Gutachten gibt der ARD Tipps, wie sie ihr öffentliches Bild durch gezielte Wortwahl und das Unterstreichen ihrer Werte verbessern kann. Deutschlands Boulevard-Blättchen mit den vier Buchstaben titelt: „So will die ARD uns umerziehen“.

Doch letztlich ist die Aufregung reichlich überzogen. „Framing“, das klingt nach einer bösen Manipulation, nach Propaganda oder mindestens einer heftigen Verzerrung der Tatsachen. Aber letztlich ist es nicht mehr und nicht weniger als Werbung in eigener Sache, auch genannt PR oder etwas akademischer: strategische Kommunikation.

Framing steht für das sprachliche Einrahmen der Realität. Es ist eben nicht egal, ob ein Glas als halb voll oder als halb leer betitelt wird. Bewusstes politisches Framing arbeitet mit dem Überbetonen des einen und dem Unterbetonen des anderen Aspekts. Die Interpretation des Sachverhaltes wird direkt mitgeliefert. Es ist das, was jede halbwegs professionelle Pressestelle in Behörden, Ministerien, Unternehmen und Verbänden macht. Tagtäglich.

Beispiele gefällig? Respekt-Rente, Gute-Kita-Gesetz, Starke-Familien-Gesetz, Geordnete-Rückkehr-Gesetz. Die Schönsprech-Manie nimmt in der Politik gefühlt zu. Auf Twitter scherzte ein Nutzer schon, demnächst werde sicher ein „Mehr-Bindestriche-braucht-das-Land-Gesetz“ verkündet. Die Absicht ist klar: Mit dem Namen wird die Bewertung mitgeliefert. Sieh an, lieber Bürger, dieses Gesetz stärkt deine Familie, macht unsere Kitas gut! Dass das nicht der Realität entsprechen muss, dürfte hoffentlich klar sein.

In der Kritik: die ARD und ihr Papier namens "Framing Manual" (ARD/Herby Sachs)

Marketing hat Einzug gehalten in fast allen Lebensbereichen. Selbst Jugendliche und Familienunternehmen präsentieren sich auf Instagram. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man kritisieren kann und auch sollte. Dass der ARD jetzt aber Umerziehungs- und Manipulationsvorwürfe gemacht werden, ist arg skandalisierend. Darf die ARD etwa nicht für sich werben? Es ist doch eher die Frage, wie das geschieht.

Kommunikation muss ehrlich bleiben, darf keine Tatsachen verdrehen. Wer einen Blick in das ARD-Gutachten wirft, merkt schnell: Es geht nicht um Manipulation. Es geht darum, die Notwendigkeit eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks über Sprache besser zu vermitteln. Linguistin Elisabeth Wehle weist darauf hin, dass moralische Argumente besser ziehen als reine Fakten. Klingt logisch. Emotionen wirken. Das nutzen auch Hilfsorganisationen, Politiker und Medien.

Wehle schreibt in ihrem Gutachten auch, dass die ARD weniger oft die Argumente ihrer Gegner („Lügenpresse“, „Staatsrundfunk“, „Zwangsgebühr“) aufgreifen und stattdessen eigene Botschaften vermitteln sollte. Mit dieser Methode, so die Hoffnung, setzen sich die Begriffe der Gegner nicht noch weiter fest. Ein legitimes Mittel.

Wichtig fürs Framing ist nämlich: Eine Botschaft muss immer wieder betont werden, bis sie sich festsetzt. Das verstärkt unser Denken und Weltbild, aber es verstärkt auch Klischees. Wer zum x-ten Mal den Begriff „Asyltourismus“ liest, verbindet Asylbewerber vielleicht nicht mehr mit politischer Verfolgung, sondern hat Menschen vor Augen, die sich mit Sonnenhut und bester Laune auf den Weg ins gewünschte Land machen. Eine solche falsche Beschreibung der Realität ist natürlich gefährlich.

Wie genau Framing wirkt, ist schwierig nachweisbar. Denkt jemand schlecht über Asylbewerber aufgrund der Wortwahl in Zeitungen oder politischen Reden oder verstärkt die Wortwahl nur seine tief sitzenden Vorurteile?

Was natürlich gar nicht geht, ist die Diffamierung der Privatsender, die im ARD-„Framing Manual“ als „Kommerzsender“ oder sogar „medienkapitalistische Heuschrecken“ betitelt werden. Das Papier spielt hier den Verschwörungstheoretikern in die Karten. Letztlich zeigt das Gutachten und die Diskussion darüber, wie sehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Beschuss steht. Das darf aber nicht dazu führen, dass er gegen Privatsender schießt.

Ja, werbliche Kommunikation ist immer in gewisser Weise beeinflussend. Umso wichtiger ist es, dass im Elternhaus, in der Schule, Universität und im Berufsleben zum kritischen Denken ermuntert und befähigt wird. Dass Journalisten die Sprache der PR-Fachleute und Politiker nicht übernehmen, sondern sie als das darstellen was sie ist: Eine nette Verpackung, die nichts über den Inhalt aussagen muss.