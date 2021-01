Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen wünscht sich in der Pandemie "einen Journalismus, der gerade jetzt den Adler-Blick und die globale Draufsicht versucht". (Albrecht Fuchs)

Herr Pörksen, Medien wird vorgeworfen, in der Krise eine symbiotische Beziehung zu den Regierenden zu entwickeln und Verlautbarungsjournalismus zu betreiben. Erleben Sie das auch so?

Bernhard Pörksen: Im Grundsatz nicht, nein. Natürlich gab es verschiedene Phasen – zunächst die Schock- und Shutdown-Phase zu Beginn, in der man tatsächlich einen situativ gebotenen Verlautbarungsjournalismus betrieben hat. Aber was hätte man in einer solchen Lage der allgemeinen Verunsicherung auch anderes tun sollen, zumal vor dem Hintergrund der dramatischen Bilder aus Bergamo und der unbedingt gegebenen Handlungsnotwendigkeit? Dann gab es die Phase einer stärkeren Öffnung und auch Weitung der Perspektive ab dem späten Frühsommer, schließlich die zweite Welle, die Deutschland schwer getroffen hat. Hier war das Problem eher eine verwirrende Vielstimmigkeit, die der Journalismus nicht ausreichend geordnet hat, so meine Einschätzung.

Mögen Sie diesen Kritikpunkt erläutern?

Fakt ist doch: Es gab unter den führenden Virologen bereits früh die Einschätzung, dass kein Weg an einem harten Lockdown im Spätherbst vorbeiführt. Diese Einsicht drang nicht ausreichend durch, schon gar nicht im Kreis der Ministerpräsidenten, die sich noch Mitte Oktober allenfalls auf ein paar schwache, sofort wieder zerredete Maßnahmen einigen wollten und heute vor dem Scherbenhaufen ihrer Fehleinschätzung stehen. Ab diesem Moment hat Deutschland seine Erst-Erfolge in der Pandemiebekämpfung verspielt. Hier wäre eine energischere, wuchtigere Kritik an den Stimmen der Relativierer nötig gewesen, denn die Phase der tatsächlichen Ungewissheit vom Frühjahr war längst vorbei. Zu diesem Moment konnte man wissen, wie gefährlich das ­Virus ist. Und wie nötig das rasche Handeln. Und der entschiedene Schutz.

Andererseits gibt es Kritik an der Kritik oder auch an Fotos, die Menschen zeigen, die keine Masken tragen – da wird offenbar eine Art Vorbildfunktion erwartet. Sitzen Journalisten zwischen allen Stühlen genau ­richtig?

Ich bin mir nicht sicher. Denn das könnte heißen, dass man nach allen Seiten gleichermaßen Distanz halten sollte. Ich denke jedoch eher: Es gilt sich in einer Zeit, in der Populisten und Faktenverdreher mächtiger werden, von einem falsch verstandenen Ausgewogenheits- und Neutralitätsideal zu verabschieden – und herauszufinden, was wirklich stimmt und was nicht. Es haben eben nicht alle gleichzeitig ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht. Und daher ist es nötig zu, Position zu beziehen. Sollte man deshalb Menschen, die keine Maske tragen, an den Foto-­Pranger stellen? Gewiss nicht. Aber man muss klar machen: Masken wirken, das ist empirisch gut belegt. Maskenverweigerung, auch mithilfe von Ärzten, die gleich im Paket Gefälligkeitsatteste schreiben, ist absolut ein Thema für aufklärende Recherchen.

Vor allem sogenannte Querdenker reden gewissermaßen von einem Lügenkartell, Journalisten werden auf Demos angepöbelt und in ihrer Arbeit behindert. Hat das eine neue Qualität?

Leider nicht, nein. Das ist eher der Grundton normal gewordener Attacken. Und man muss anerkennen: Pauschale Journalismuskritik und der Verdacht gegenüber „den Medien“ ist längst ein eigener Markt.

Die Regierungen haben Experten um sich, wie sollen Medienvertreter mit ihrem laienhaften Wissen in der Lage sein, eine Strategie angemessen zu beurteilen, um sie wohlbegründet kritisieren zu können?

Das ist schwierig, gewiss. Und es zeigt, wie wichtig kompetenter Wissenschaftsjournalismus und die Wahl der richtigen Expertinnen und Experten sind, die unabhängige, gut begründete Einschätzungen liefern können.

Teilen Sie die Meinung, dass den Medien noch mehr Bewusstsein für kritische Distanz abverlangt werden muss, weil die parlamentarische Befassung auch weiterhin zu kurz kommt oder zwangsläufig kommen muss?

Ich wünsche mir eher einen Journalismus, der gerade jetzt den Adler-Blick und die globale Draufsicht versucht. Denn was aktuell abläuft, ist ein noch nie dagewesenes Parallelexperiment auf der Weltbühne der Zivilisation, bei dem alle mitmachen: Autokraten, Demokraten und populistische Bullshitter. Regierungseffizienz und Regierungsversagen werden damit unmittelbar sichtbar und international vergleichbar. Und es ist absolut zentral, dass Deutschland von anderen Ländern lernt, die mit anderen Strategien und mehr Entschiedenheit besser durch die Krise kommen. Wir müssen herausfinden: Was funktioniert bei der Virusbekämpfung? Und was nicht?

Unterscheidet sich die derzeitige Berichterstattung von der in anderen Krisenzeiten – beispielsweise von der Flüchtlingskrise?

Ja, gleich mehrfach. Zum einen hat sich noch nie in der Mediengeschichte ein Weltpublikum derart um ein einzelnes Thema zentriert wie aktuell in Zeiten der Corona-Krise. Zum anderen besitzt die Quantität der Berichterstattung eine neuartige Dimension. Allein im März und im April waren jeweils 300.000 Artikel in deutschsprachigen Pressedatenbanken nachweisbar, die von der Pandemie handelten – eine nie gekannte Info-Flut. Und schließlich ist die schlichte Dauer der Pandemie schon eine Zumutung eigener Art. Es handelt sich eben nicht um ein zeitlich eingrenzbares Ereignis, das ­vielleicht nur stichflammenartig für Auf­regung sorgt.

Teilen sich klassische Medien quasi in Kritiker und – wie ein Kommentator der „Welt“ kürzlich beschrieb – in „Regierungssprecher“? Hier die „Bild“, da die ARD?

Ich würde anders ansetzen, weil der politische Journalismus aktuell erkennbar vor einem Problem steht: Er kommt mit der Eindeutigkeit der Gefährdungslage und seinen eigenen Interpretationsroutinen nicht so gut zurecht. Wie über die politische Opposition berichten, wenn diese gar nicht wirklich sichtbar ist? Man regt sich dann vielleicht über anderes auf. Und betreibt Medienschelte im Schwarz-Weiß-Modus. Oder man berichtet, wie beispielsweise die „Bild-Zeitung“, live aus den Konferenzen der Ministerpräsidenten. Und an die Stelle substanzhaltiger Opposition tritt der Hype und die Aufregung um die neueste, aber eigentlich ganz belanglose Indiskretion.

Die „Bild“-Zeitung stellte im Mai die ­Ergebnisse einer ­Studie des Virologen Christian Drosten ­infrage. (FR)

Apropos „Bild“ – war die Christian-Drosten-­Schelte der richtige Ansatz?

Keineswegs, aber der Fall ist gleich doppelt aufschlussreich. Denn einerseits hat man sich hier vor allem selbst geschadet und fröhlich demonstriert, wie wenig man den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess kapiert. Wissenschaft irrt sich voran. Einwände und Kritik sind das Lebenselixier der Erkenntnis. Und wenn man dann glaubt, ein paar Kritikpunkte an einer Studie von Christian Drosten herausgreifen und für eine Fundamental-Attacke auf einen Forscher nutzen zu können, zeigt dies nur eigenes Unverständnis. Andererseits wurde hier deutlich, wie sehr die „Bild-Zeitung“ unter den aktuellen Kommunikationsbedingungen an Deutungsmacht verloren hat. Denn in den klassischen Medien, aber auch im Netz gab es eine sehr breite Solidarität mit Christian Drosten. Die Skandalisierung ist nicht gelungen.

Ist es nicht auch etwas unheimlich, dass Christian Drosten zu einer Art Messias stilisiert wurde, womöglich mit eigenem Anteil? Und was sagt das über Medien aus?

Ich wüsste definitiv nicht, dass sich Christian Drosten selbst als Erlösergestalt beschrieben hat. Und man weiß ja inzwischen, in welchem Maße er angegriffen und angepöbelt wird. Und das zeigt schon: Aufklärungsarbeit in der Empörungsdemokratie ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, definitiv nicht. Aber es stimmt, dass es in einzelnen Medien eine Art Star-Kult und Helden-­Narrative gab – die Rede war vom „Virologen-Gott“ und dem „wichtigsten Mann der Republik“. Man sieht hier: Medien brauchen Personen, sie garantieren Anschaulichkeit, gerade wenn ein Geschehen diffus ist und komplex. Aber für den seriösen Journalismus darf die Personalisierung kein Selbstzweck sein. Die Person muss ein Instrument bleiben, um Sachverhalte greifbar werden zu lassen.

Manche Menschen sehen sich in den klassischen Medien nicht repräsentiert und wenden sich dem Internet zu – welche Folgen hat das? Soll man ernsthaft zu halten versuchen, wer beispielsweise dem fragwürdigen Onlineportal KenFM folgt – die Erwartungen können doch nicht erfüllt werden.

Das stimmt. Und natürlich haben Sie Recht: Man wird nicht mit allen reden können. Aber es gilt doch, nicht vorschnell aufzugeben. Und ich bin nicht grundsätzlich pessimistisch. Ja, es gibt jede Menge Verschwörungstheorien, pauschale Medienkritik und Hass, dies oft im Netz. Ja, es gibt die moralisierende Hypersensibilität, manchmal auch in der akademischen Welt. Aber es gibt auch das echte Bemühen um Respekt und Wertschätzung in Redaktionen, Unternehmen und Schulen. Wir leben, kommunikationsanalytisch betrachtet, in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten.

Was meinen Sie damit?

Wir leben in einer vernetzten Welt, in der radikal verschiedenartige Perspektiven und große und kleine Ideologien permanent und ganz direkt aufeinanderprallen. Und es gilt, die Tugend der respektvollen Konfrontation zu trainieren. Das heißt, es geht darum, sich nicht wegzuducken. Es geht darum, klar Position zu beziehen, aber nicht auf die Abwertungsspirale einzusteigen. Sonst trägt man nur zur weiteren Verhärtung der Fronten und dem allgemeinen Ruin des Kommunikationsklimas bei.

Müssen Medien Querdenkern und womöglich auch Verschwörungstheoretikern mehr Raum geben, quasi auch zur Selbstdarstellung – wie sie womöglich auch Pegida hätten mehr Raum geben müssen?

Nein, aus meiner Sicht wäre dies der falsche Weg. Denn wir erleben ja gerade unter den Bedingungen der Pandemie: Fake-News und Desinformation sind gefährlich und potenziell sogar tödlich. Wer jetzt noch glaubt, dass das Virus gar nicht existiert oder nur als Vorwand der Regierenden taugt, um die Bevölkerung zu unterjochen, der schützt sich und andere womöglich nicht richtig, eventuell mit fatalen Folgen. Das heißt: Es braucht keine Räume der Selbstdarstellung in den Medien für Querdenker oder Pegida-­Anhänger, beide Bewegungen haben sich letztlich selbst diskreditiert. Aber es braucht den engagierten Streit in der Sache und manchmal auch die entschiedene, konfrontative Abgrenzung.

Wie klärt man in dieser Lage die eigene Position?

Es ist nützlich, Verstehen, Verständnis und Einverständnis zu unterscheiden, so der Vorschlag meines Kollegen Friedemann Schulz von Thun. Verstehen sollte man den anderen immer, selbst wenn man ihn als Gegner begreift. Aber ob man Verständnis für seine Motive und Empfindlichkeiten besitzt oder gar einverstanden ist – das ist eine ganz andere Frage. Mir selbst hilft dieses Dreier-Schema, um meine eigene Dialogbereitschaft zu klären und mich zu fragen: Will man wirklich miteinander reden und in einen Dialog eintreten? Denn das setzt ja voraus, dass der andere Recht haben könnte.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, sogenannter Fellow im Thomas Mann House Los Angeles. Er ist Autor mehrerer Bücher. Kürzlich veröffentlichte er mit dem Kommunikationswissenschaftler ­Friedemann Schulz von Thun den Titel „Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den ­Dialog in Gesellschaft und Politik“. Die Autoren beschreiben Auswege aus der Polarisierungsfalle in Zeiten der großen Gereiztheit und der populistischen Vereinfachungen.