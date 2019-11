Die europäische und die deutsche Flagge ist im Regierungsviertel zwischen Baukränen zu sehen. (Wolfgang Kumm)

Optimismus geht anders: Da liest man von der „Problemzone Deutschland“, dass die „Wirtschaftslokomotive“ zum „Schlusslicht“ in Europa geworden ist mit ihrem Festhalten an der schwarzen Null. Mithin zum „neuen Sorgenkind“ der Weltwirtschaft. Man kann sich also Sorgen machen, sich über solche Schlagzeilen aber auch wundern. Denn die wahren Sorgenkinder sind die Handelskrieger Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping sowie Brexit-Boris Johnson, die für ein Abflauen der weltweiten Konjunktur und damit auch für weniger Nachfrage nach deutschen Produkten gesorgt haben. Und wenn die Stimmung in der Wirtschaft tatsächlich so schlecht ist wie zuletzt 2009, wie das Ifo-Institut meldet, dann muss man daran erinnern, dass damals die deutsche Wirtschaft um 5,7 Prozent einbrach, jetzt wird für dieses Jahr ein Wachstum von 0,5 Prozent, im nächsten Jahr bis zu 0,9 Prozent erwartet. Das ist vorerst nur eine kleine Delle.

Ansonsten sind die Zahlen gut. Es gibt so viel sozialversicherungspflichtige Stellen wie nie, die Arbeitslosigkeit von 4,8 Prozent ist die niedrigste seit der Wiedervereinigung 1990. Da hilft auch der Ruf nach Investitionen in die lange vernachlässigte Infrastruktur (Straßen, Brücken, Schienen, Schulen, Krankenhäuser) erst mal nicht weiter, schon gar nicht die Forderung, dafür mehr Schulden zu machen als die Schuldenbremse der Verfassung in Krisenzeiten erlaubt. Denn Finanzminister Olaf Scholz sitzt auf einer Rücklage von 40 Milliarden Euro, obwohl die Koalition aus Union und SPD bereits kräftig investiert und so zusammen mit der guten Konsumlaune der Bürger die Konjunktur stützt. Dazu kommen jetzt noch 54 Milliarden Euro zum umweltfreundlichen Umsteuern in der Verkehrs- und Energiepolitik, weitere 40 Milliarden Euro sollen dazu dienen, Alternativen für die Kohleregionen zu entwickeln, und 80 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren die Bahn modernisieren helfen.

Geld ist also genug da, aber vergangenes Jahr konnten 15 Milliarden Euro nicht ausgegeben werden, weil etwa die Baubranche trotz einer Menge an Überstunden völlig ausgelastet ist. Viele Handwerker und Betriebe klagen mehr über den Fachkräfte- und Azubimangel als über fehlende Aufträge. Außerdem leiden Länder, Städte und Gemeinden unter den Folgen der Ideologie vom „schlanken Staat“, durch die Verwaltungen kaputt gespart wurden. Städte und Gemeinden bauten seit 1990 ihr Personal um 20 Prozent ab. Derzeit sind 200 000 Stellen im Öffentlichen Dienst unbesetzt. Weil aber Planer, Bauingenieure oder IT-Fachleute fehlen, können Straßen und Wohnungen oft nicht gebaut, Schulen, Bäder und Brücken nicht saniert werden. Scholz hat also wohl recht, wenn er jetzt klamme Kommunen entschulden will, damit die wieder auch in Personal investieren können.