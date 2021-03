Nach mehr als einem Jahr bröckelt die Zustimmung für den Kurs von Bund und Ländern in der Pandemie. (Marijan Murat/dpa)

Frank Nullmeier: Die Dauer des Lockdowns macht sich inzwischen bemerkbar, es ist eine gewisse Zermürbung zu verzeichnen. Viele leiden darunter, viele Dinge über einen sehr langen Zeitraum nicht mehr machen zu können. Es ist nicht nur die aktuelle Erfahrung, sondern auch die Befürchtung, dass es so weitergehen könnte. Politisch-psychologisch ist die fehlende Aussicht auf eine nahe Besserung ein großes Hindernis, diese Maßnahmen weiter mitzutragen.

Sicher, viele Menschen machen sich schon Gedanken über den Sommer, das Reisen. Normalerweise wird der Sommerurlaub um Weihnachten oder Neujahr herum gebucht, das haben viele jetzt schon zwei Monate aufgeschoben. Einige denken auch an die Osterferien, da wird der Druck einfach größer.

Wir haben es mit Maßnahmen von 17 Regierungen zu tun: mit den Maßnahmen auf der Bundesebene und jenen der 16 Länder. Irritierend wirkt die Rolle der MPK (Ministerpräsidentenkonferenz, Anm. d. Red.) ...

Richtig, die MPK ist ja eigentlich nur ein Organ zur Abstimmung unter den Ländern, ohne die Bundesregierung. Dass einzelne Länder die Gärtnereien oder die Baumärkte öffnen und andere nicht – das wäre eine Sache, die eine Länderkonferenz auf jeden Fall regeln könnte. Aber das gelingt nicht. Und es gelingt auch der Bundesregierung nicht, ein größeres Maß an Koordination zu sichern.

Wenige Stunden vor der Konferenz ist noch immer nicht klar, in welche Richtung ein Beschluss gehen wird. Dass es nach einem Jahr Pandemie keine grundlegende Einigkeit über den weiteren Ablauf gibt, ist politisch nicht akzeptabel. Es ist wichtig, Perspektiven aufzuzeigen. Was ist in welchen Schritten wann ungefähr zu erwarten – und das über die Bundesländergrenzen hinweg? Zu einem solchen Plan haben sich die Länder nicht zusammenfinden können, das ist ein Mangel an Qualität politischer Entscheidung.

Von Alleingängen will ich gar nicht reden, das ist nicht der Punkt. Die Länderchefs erlassen direkt nach der Sitzung abweichende Verordnungen, die nicht mehr mit dem übereinstimmen, was scheinbar gemeinsam beschlossen wurde. Und dieses Entscheidungsmuster läuft jetzt schon ein Jahr. Es ist nicht einfach, 16 Länder unter einen Hut zu bringen. Aber dass über ein ganzes Jahr hinweg keine Einigkeit auch in kleinteiligen Fragen möglich ist, das ist bemerkenswert.

Der schwankende Kurs ist ein alle Länder und Parteien gemeinsam treffendes Phänomen. Das hat nichts mit Bremen, mit Norden oder Süden zu tun. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich an Beschlüsse halten, deren Rationalität man angesichts der unterschiedlichsten Regelungen in den Ländern nicht mehr versteht.

Bis Anfang Februar stand die Mehrheit immer hinter den getroffenen Beschlüssen, hinter der Beibehaltung des grundsätzlichen Lockdown-Kurses. Mit den grundlegenden Maßnahmen war die Bevölkerung immer einverstanden. Im Nachhinein kann man sagen, dass die Bundesregierung in der Prognose der Entwicklung immer richtiger lag als die Länder. Deshalb gab es auch einen gewissen Vorschuss für einen restriktiven Kurs in den letzten Wochen.

Der Unterschied liegt auch darin: Die letzthin getroffenen Maßnahmen waren nicht erfolgreich. Sonst war es immer so: Lockdown und Verschärfungen sorgten dafür, dass die Inzidenzen zurückgingen. Nun gehen sie seit einer Woche nicht mehr zurück, sondern steigen leicht oder bleiben konstant.

Man hätte einen Handlungsplan als Instrument entwickeln können, der angibt, welche Branchen welche Hygienekonzepte ausarbeiten müssen, um wieder öffnen zu können. Und diesen Plan verbindet man mit bestimmten Inzidenzwerten, dann wird daraus ein Stufenplan für Öffnungen oder erneute Schließungen. Die planerische Komponente bei der MPK fehlt, bisher wird alle zwei Wochen neu entschieden.

Wir brauchen einen Planungshorizont. Eine längere Perspektive würde allen helfen. Und dann würden sich vielleicht auch die Zustimmungswerte wieder ändern.

Zur Person

Frank Nullmeier (63)

ist seit 2002 Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bremen. Er leitet die Arbeitsgruppe Politische Theorie des Sozialstaats und forscht zu sozialer Ungleichheit.