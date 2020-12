Wie weiter in der Corona-Krise? Bundeskanzlerin Angela Merkel (m.), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (r.) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (l.) bei einer der regelmäßigen Pressegespräche zum Thema Pandemie. (Markus Schreiber/dpa)

Vielleicht haben sich alle etwas zu sicher gefühlt. Im Frühjahr galt Deutschland als Vorbild für die Pandemie-Bekämpfung. Inzwischen hat Corona das Land im Griff, nicht umgekehrt. Zwischen Diskussionen über Beherbergungsverbote und Glühweinbuden, zwischen Profilierungswettkämpfen mancher Ministerpräsidenten, zwischen Ausnahmen für diese, Zugeständnissen an jene Gruppe, scheint der Blick fürs große Ganze verloren gegangen zu sein. Der Lockdown ist kein Zufall. Er ist die Konsequenz des inkonsequenten Handelns im Herbst.

Mehr zum Thema Mehr Schutz für Risikogruppen Experten fordern langfristige Corona-Strategien Was kommt nach dem harten Lockdown im Januar? Bundesweit werden die Rufe nach einer ... mehr »

Zu den Feiertagen dimmt Deutschland herunter. Darin liegt auch eine Chance. Politik und Bürger können in Ruhe hinterfragen, was wirklich wichtig ist, damit das Land Corona wieder unter Kontrolle bekommt. Jetzt ist Zeit für eine Debatte über Strategien, die über den Moment hinausreichen. Es warten Impfstoffe in größeren Mengen und mildere Temperaturen im Frühjahr. Für die Monate bis dahin braucht es einen Plan, der mehr ist, als das wöchentliche Wechselspiel aus Lockerung und Verschärfung.