Der 24 Jahre alte Angeklagte wurde vom Landgericht Chemnitz zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil wurde angefochten. (Matthias Rietschel/dpa)

Zehn Jahre hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, zu neun Jahren und sechs Monaten Haft hat das Landgericht Chemnitz den angeklagten Syrer jetzt verurteilt. Klar ist: Urteile machen nichts ungeschehen, Richter schaffen keine Gerechtigkeit. Der 35-jährige Mann, der vor einem Jahr in Chemnitz getötet wurde, wird durch die verhängte Haftstrafe nicht wieder lebendig, seinen Angehörigen wird die Trauer nicht genommen. Auch wenn das Urteil Lebenslänglich bedeutet hätte – wiedergutmachen lässt sich durch den Richterspruch nichts.

Doch wie auch immer das umgehend von der Verteidigung angefochtene Urteil bewertet wird, als zu hart oder zu milde, ein unabhängiges Gericht hat nach Recht und Gesetz entschieden. Das ist zu respektieren. Leider wird das Urteil bereits jetzt politisch instrumentalisiert – so wie zuvor Rechtsextreme, AfD- und Pegida-Anhänger den tödlichen Messerangriff für ihre Zwecke benutzt haben.

Erste Reaktionen zeigen: Es kehrt keine Ruhe ein in Chemnitz. Im rechten Lager überwiegt immer noch der Gedanke der Rache, im linken Lager der Zweifel an der Erwiesenheit der Täterschaft. Chemnitz bleibt eine gespaltene Stadt, in der in zehn Tagen gewählt wird. Die Stimmung ist aufgeheizt, für Sonnabend hat die vom Verfassungsschutz beobachtete rechte Initiative „ProChemnitz“ unter dem Motto „Was muss noch passieren? Auf die Straße jetzt!“ zu einer Demonstration aufgerufen. Hoffentlich bleibt sie friedlich.