Es sagt ja schon viel aus über die Lage in Venezuela, dass gleich nach den mysteriösen Explosionen von Caracas die einen „Mordanschlag“ schreien und die anderen „alles nur Theater“ rufen, ohne auch nur die Ursachen einigermaßen recherchiert zu haben. Würde ein Präsident wirklich ein Attentat fingieren, um von seinem politischen und wirtschaftlichen Versagen abzulenken? Und woher nehmen Presse und Opposition die Chuzpe, einfach die offizielle Version infrage zu stellen, nur weil ein paar Feuerwehrmänner vielleicht keine Drohne am Himmel gesehen haben?

Eindeutige Klarheit wird es vermutlich nie geben. Beide Seiten werden auf ihren Versionen beharren. Die Regierung des Linksnationalisten Nicolás Maduro wird weiter Gott und die Welt und vor allem Kolumbien und die USA beschuldigen, ihm nach dem Leben zu trachten. Und die bürgerliche Opposition in Caracas wird den Staatschef weiter für einen Scharlatan und pathologischen Lügner halten.

Diese Politkrimi-Episode zeigt aber, wie tief das Misstrauen beider Seiten gegeneinander im einstigen linken Vorzeigeland sitzt. Es gibt viele Kräfte in Venezuela, die es für legitim halten, Maduro mit Gewalt aus dem Weg zu schaffen. Das war übrigens schon so, bevor er das Land in die tiefste Wirtschafts- und Sozialkrise seiner Geschichte geführt hat. Und irgendwie traut man der Regierung mittlerweile ja auch tatsächlich alles zu, selbst die Inszenierung eines Mordanschlags.

Klar ist nur eines: Es nimmt kein gutes Ende in Venezuela. Der Hass sitzt auf beiden Seiten tief, die Menschen sind verzweifelt, die Wirtschaft ist so sehr am Boden, dass selbst Experten kaum wissen, wie das Land selbst bei einem Regierungswechsel wieder in Gang kommen soll. Und dass Nicolás Maduro jemals friedlich von der Macht lassen wird, ist seit diesem Wochenende noch weniger wahrscheinlich. Er ist bereit, mit seinem Regime unterzugehen. Den Preis zahlt die Bevölkerung, die er mit in den Abgrund zieht.