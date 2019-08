Die SPD hat ein Konzept für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer vorgelegt. Kritische Stimmen kommen besonders aus der Union und der FDP. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Die Vermögenssteuer ist der Zombie unter den Steuern: nicht totzukriegen, auch nicht wiederzubeleben. 1996 wurde sie beerdigt, und es vergeht kaum ein Jahr, ohne dass jemand die Debatte reanimiert, durch Forderung oder Ablehnung. Wenn das nicht im Sommerloch geschieht, um mit minimalem Aufwand und den gleichen Argumenten maximale Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, dann spätestens vor Wahlen.

Dieses Mal soll weder das eine noch das andere die SPD dazu gebracht haben, das Thema erneut zu beackern, beteuert ihr Übergangschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Seine Partei habe die Debatte zufällig wenige Tage vor den Wahlen in Sachsen (SPD laut Umfragen bei gut acht Prozent) und Brandenburg (SPD mit 20 Prozent hinter der AfD) wieder angestoßen. Sein Parteifreund Karl Lauterbach, meist gerne bereit, zugespitzte Positionen in beliebig viele Mikrofone zu formulieren, fordert schon den Ausstieg aus der Großen Koalition, weil die Unionsparteien die Vermögenssteuer ablehnen. Wie es der Zufall will, möchte Lauterbach zum SPD-Parteivorsitzenden gewählt werden.

Auch in Bremen hat die Forderung, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, einen Bart, der bis nach Bremerhaven und zurück reichen dürfte. Im Koalitionsvertrag, unter dem die Tinte gerade erst getrocknet ist, wird sie eigens benannt. In der politischen Kombination Rot-Grün-Rot dürfte dieser Punkt bei den Verhandlungen kaum eine Erörterung wert gewesen sein. Schließlich beschlossen die drei Parteien bereits 2018 gemeinsam einen entsprechenden Antrag der Linken, eine Bundesratsinitiative zum Erheben einer „Millionärssteuer“ anzustoßen. Auch im rot-grünen Regierungsprogramm, das von 2015 bis zum Sommer gültig war, war zu lesen: „Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine verfassungsfeste Vermögensteuer sind ebenso vertretbar wie geboten.“

2014 erklärte Carsten Sieling, damals noch SPD-Bundestagsabgeordneter: „Die Vermögensteuer ist (...) nicht tot. Die Notwendigkeit für eine gerechte Vermögensbesteuerung in Deutschland ist enorm.“ 2010 sprachen sich Bürgermeister Jens Böhrnsen und Finanzsenatorin Karoline Linnert im Schulterschluss mit Verdi dafür aus, den Wohlhabenden tiefer ins Portemonnaie zu greifen: die Vermögenssteuer zu reanimieren, den Spitzensteuersatz für hohe Einkommen und die Erbschaftssteuer anzuheben, eine internationale Transaktionssteuer sowie einer Börsenumsatzsteuer einzuführen.

Es sind die Unionsparteien und die Liberalen, die sich beharrlich sträuben. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbert (CDU) lehnt eine Vermögenssteuer vor dem Hintergrund der schwächelnden Konjunktur ab. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) formuliert es eine Tonstufe höher: „Sollte die SPD tatsächlich vorhaben, alle Unternehmen mit einer Vermögensteuer zu überziehen, wäre das im Ergebnis ein Konzept, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu ruinieren“. In der Tat spricht manches gegen die Vermögenssteuer: Wer zu einem Vermögen kommt, hat jeden Euro bereits versteuert. Der bürokratische Aufwand gilt als hoch, da eine Bemessungsgrundlage gefunden werden muss, die verfassungsgemäß ist. Eine gewisse Schräglage entwickelt die Debatte auch im Zusammenhang mit Entlastungen wie beitragsfreien Kindergärten, kostenloser ÖPNV oder Baukindergeld, die für Menschen mit geringerem Einkommen gedacht sind, von denen aber auch Reiche profitieren. Das gilt auch für die Vermögenssteuer selbst. Wird sie erhoben, fließt sie den Ländern zu – dem armen Bremen, aber auch dem superreichen Bayern.

Für die Reanimation der Steuer spricht allerdings die Entwicklung seit ihrem Begräbnis, sie zwingt sich von Jahr zu Jahr mehr auf. Die Bundesrepublik ist kein armes Land, die Unterschiede zwischen den Lebensverhältnissen haben sich jedoch ins Monströse vergrößert. Vermögen verpflichtet, riesige Vermögen verpflichten riesig, zumal die wenigsten Besitzer ernsthaft werden behaupten wollen, es ohne jede staatliche Unterstützung – ob Studium oder Gewerbefläche – gemehrt zu haben. Entsprechend großzügig sollte die Rückerstattung ausfallen, bestenfalls aus Überzeugung. Der Philosoph Peter Sloterdijk schlug 2009 vor, von „Zwangsabgaben zu einer Praxis freiwilliger Beiträge zum Gedeihen des Gemeinwesens“ überzugehen, auf Spenden statt Steuern zu setzen. Uli Hoeneß flog etwas später damit auf, dass er sich diese Idee im Alleingang offenbar zu eigen gemacht hatte, was ihm nicht so gut bekam. Sloterdijks Vorstoß wurde recht schnell begraben. Die Debatte um die Vermögenssteuer wird weiterleben.