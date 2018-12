Der für seine Disziplin bekannte General John Kelly hatte schon lange die Nase voll. (Evan Vucci/dpa)

Mit John Kelly geht der zweite Stabschef im Weißen Haus in nicht einmal zwei Jahren. Der Verschleiß an Personal, den dieser Präsident hat, zeugt von dem nur schwer erträglichen Arbeitsklima, das Donald Trump erzeugt hat. Selbst Personen, die dessen chauvinistische Agenda teilen, halten es nicht lange an der Seite dieses Narzissten aus.

Der für seine Disziplin bekannte General hatte schon lange die Nase voll, sich vom chaotischen Präsidenten herumschubsen zu lassen. „Das brauche ich nicht“, ließ Kelly durchsickern. Sein Abgang war denn auch das vielleicht am schlechtesten gehütete Geheimnis der amerikanischen Hauptstadt.

Trump versuchte deshalb mit Spekulationen um Kellys Nachfolge von den Hiobsbotschaften abzulenken, die er von Sonderermittler Robert Mueller erhalten hatte. Demnach steht der Präsident nicht nur wegen Justizbehinderung und Verschwörung mit Russland im Visier der Justiz, sondern auch wegen Verstößen bei der Wahlkampffinanzierung. Klar, dass es unter solchen Umständen zunehmend schwer fällt, qualifiziertes Personal anzuheuern oder zu halten. Es wird einsam um Trump.