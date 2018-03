Die russische Wahlkommission hat Staatschef Wladimir Putin mit dem offiziellen Endergebnis zum Gewinner der Präsidentenwahl erklärt. (dpa)

Man scheint sich daran gewöhnt zu haben: Russland annektiert völkerrechtswidrig die Krim, homosexuelle Menschen werden massiv diskriminiert, Wahlen verkommen zu Akklamationsveranstaltungen. Diktator Baschar al-Assad wird auch in seinen Angriffen auf die syrische Zivilbevölkerung unterstützt, demokratische Oppositionspolitiker und Organisationen werden unter fadenscheinigen Begründungen drangsaliert, es wird versucht, sich in Wahlen anderer Länder mit Troll-Kampagnen einzumischen, unbequeme Journalisten werden erschossen. Und jetzt könnte sich – nach Alexander Litwinenko – ein weiteres Mal erweisen, dass Russland versucht, unliebsame Personen entweder als Warnung oder aus Rache auch in anderen Ländern umbringen zu lassen.

War Russland bisher bereits ein autokratisches Land mit äußerst zweifelhafter Menschenrechtslage, scheint sich nun zu erweisen, dass es nichts anderes betreibt als Staatsterrorismus. Spätestens diese Situation sollte dem Westen zeigen, dass Russland kein schwieriger Partner mehr ist – sondern ein Problem. Mit dieser Erkenntnis bietet sich ein Möglichkeitsfenster für eine starke, gemeinsame Reaktion Russland gegenüber.

Der Ansatz von Wolfgang Kubicki, Sanktionen in bestimmten Bereichen, etwa der Landwirtschaft, zu verringern, um dann abzuwarten, ob Russland mit Entgegenkommen und besserem Verhalten reagiert, wäre ein falsches Signal und würde nur als Schwäche des Westens aufgefasst. Die gegenteilige Reaktion ist zwingend. Die Welt darf im Sommer nicht auf den WM-Tribünen sitzen und Applaus klatschen. Stattdessen müssen die im Westen angelegten Vermögen russischer Oligarchen mit engen Kontakten zum Kreml noch häufiger eingefroren werden, Wirtschaftssanktionen ausgeweitet und diplomatische Kontakte auf ein Minimum reduziert werden.

Gastautor Norman Laws (nn)

Es ist notwendig, ein strategisches und systematisches Druckszenario aufzubauen. Das Problem ist, dass man selbst in London weiß, wie viele reiche Russen ihr Geld in der City of London anlegen oder von dort verwalten lassen und wie bedeutend dieser Faktor ökonomisch für Großbritannien ist. Und auch Deutschland bezieht etwa 40 Prozent seines importierten Erdgases aus Russland. Aber diese Fälle zeigen auch, dass die Abhängigkeit eine gegenseitige ist, denn Russland ist auch auf Einnahmen aus dem Gasverkauf und den Zugang zu Infrastrukturen der internationalen Finanzinstitutionen angewiesen.

Wichtig ist, dass die Situation jetzt ein Ende finden muss. Mit Staatsterroristen verhandelt man nicht, man muss sie international isolieren.