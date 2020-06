Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht hart gegen die Oppositionsparteien vor. (Uncredited /Turkish Presidency /AP /dpa)

Mit Protestmärschen im ganzen Land will die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) auf den Mandatsentzug und die Verhaftung von zwei ihrer Parlamentsabgeordneten reagieren. Die Maßnahmen seien verfassungswidrig, erklärten die HDP-Co-Vorsitzenden Pervin Buldan und Mithat Sancar. Vor wenigen Tagen hatte die Parlamentsmehrheit – aus der islamischen Regierungspartei AKP und der rechtsextremen MHP bestehen – den HDP-Abgeordneten Leyla Güven und Musa Farisogullari sowie Enis Berberoglu von der sozialdemokratischen CHP das Mandat entzogen. Dies geschah offenbar auf Anordnung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Nur wenige Stunden später wurden die Abgeordneten festgenommen, Berberoglu später wieder freigelassen.

Von Kommentatoren in Ankara werden die Maßnahmen als Startschuss für ein großangelegtes politisches Manöver Erdogans betrachtet. Der Staatschef will offenbar die massiv sinkende Zustimmung der Bevölkerung zu seiner Politik und der AKP kontern. Laut Umfragen von Mitte Mai würde die Partei derzeit nur zwischen 32 und 39 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die AKP bedeuten diese Werte einen Absturz von rund zehn Prozent im Vergleich zur Parlamentswahl im Juni 2018. Die AKP wäre damit noch stärker auf die Unterstützung der Ultranationalisten angewiesen. Doch selbst zusammen kämen die beiden Regierungsparteien im Moment auf keine Parlamentsmehrheit.

Mehrere türkische Medien warnen vor Winkelzügen Erdogans, die ein Verbot der Zehn-Prozent-Partei HDP und anschließende Neuwahlen umfassen könnten. Dem Autokraten läuft die Zeit davon, nachdem sich die Wirtschaftskrise in der Türkei durch Corona noch verschärft hat.

Terror- und Spionagevorwürfe

Die islamisch-nationalistische Parlamentsmehrheit begründete den Mandatsentzug mit rechtskräftigen Urteilen wegen diverser Terror- und Spionagevorwürfe, die vor Jahren gegen die drei Abgeordneten ergangen sind und jetzt vom obersten Berufungsgericht in Ankara bestätigt worden seien. Doch die langjährigen Freiheitsstrafen wurden aufgrund kafkaesker Anklagen ausgesprochen und von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Istanbul als „Resultat politisch motivierter Prozesse“ bezeichnet. Tatsächlich beziehen sich die Vorwürfe lediglich auf Meinungsäußerungen, Zeitungspublikationen und Besuche von politischen Häftlingen.

Die legale, von sechs Millionen Bürgern gewählte HDP wird von der Regierung beschuldigt, die verbotene Kurdenguerilla PKK zu unterstützen. Doch mit ihren ständig wiederholten Terrorvorwürfen bestreiten Erdogan und die ihm weitgehend hörige Justiz die politische Legitimität der HDP. Zudem hat die Regierung mehr als zwei Drittel der im letzten Jahr gewählten 65 HDP-Bürgermeister in den Kurdengebieten durch Staatskommissare ersetzt. Die früheren HDP-Chefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksegdas werden seit Jahren unter fadenscheinigen Vorwürfen in Haft gehalten.

Der Mandatsentzug ist eine Eskalation dieser Kriminalisierungsstrategie. Und die Freilassung Berberoglus ist der durchsichtige Versuch Erdogans, einen Keil in die Opposition zu treiben. So will er eine gemeinsame Oppositionsfront bei den 2023 anstehenden Wahlen verhindern. Der fintenreiche Staatschef sendet der CHP damit die Botschaft, man werde sie in Ruhe lassen, solange sie sich nicht mit der HDP verbünde. Doch nur, wenn die linke, die bürgerliche und die kurdische Opposition gemeinsam marschiert, ist Erdogan an der Wahlurne zu schlagen.

Der bekannte Türkei-Experte Burak Copur aus Essen vermutet hinter den Vorgängen einen Plan Erdogans. „Dieser Mandatsentzug könnte ein Vorbote für Neuwahlen in der Türkei sein. Dazu passen würde auch die aktuelle Gründung einer AKP-Kommission zur Wahlrechtsänderung. Erdogan wird versuchen, Änderungen im Wahlrecht zu seinen Gunsten vorzunehmen, die Opposition weiter zu schwächen und zu kriminalisieren und dann in einem für ihn günstigen Moment mit Neuwahlen abzuräumen." Der Zeitpunkt könnte schon bald erreicht sein.