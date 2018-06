(Bernd von Jutrczenka)

Das war ein Paukenschlag: Vor zwei Wochen machte Finanzminister Olaf Scholz auf einem großen Europaforum in Berlin große Hoffnungen auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa. Doch schon nach einer guten Woche wurde klar, wie wenig dahinter steckte: Lediglich fünf bis sieben Milliarden Euro an Einnahmen will er damit jährlich erzielen. Das kommt nur hin, wenn man lediglich Aktien und einige Anleihen mit einer Börsensteuer belegt. Das entspricht genau dem Vorschlag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, den Olaf Scholz nun unterstützt.

Damit will Scholz nur eine Alibi-Steuer, keine Finanztransaktionssteuer. Es ist grotesk, dass gerade ein sozialdemokratischer Finanzminister die Finanztransaktionssteuer nun faktisch begraben will. Mit der Ausnahme von Derivaten wird die Steuer zum Etikettenschwindel. Nicht Aktien, sondern Derivate machen den Großteil kurzfristiger Börsengeschäfte aus. Gefährliche Spekulationsgeschäfte werden vor allem durch Derivate getätigt. Ohne die Besteuerung von Derivaten wird der Schaden durch spekulative Übertreibungen an den Finanzmärkten weiterhin auf die Gesellschaft abgewälzt.

Mit fünf bis sieben Milliarden Euro werden die kurzfristig spekulierenden Teile der Finanzmärkte weiterhin Gewinne machen, ohne für ihre Schäden haften zu müssen. Die abgespeckte Börsensteuer trifft dagegen auch kleine Aktienbesitzer, ohne irgendeinen relevanten Nutzen zu enthalten. Der Finanzminister zerstört so ein Gerechtigkeitsprojekt, für das sich viele Menschen jahrelang eingesetzt haben. Im Europaparlament gibt es seit Langem eine Mehrheit für eine echte Finanztransaktionssteuer, auch dank des Einsatzes der europäischen Sozialdemokraten. Doch Scholz macht aus einem scharfen Schwert eine Kindergabel. Niemand aus Gewerkschaften, Kirchen und Bürgerbewegungen sollte sich über diese Steuer freuen.

Statt sich bei diesem Thema an Frankreich dranzuhängen, sollte die Bundesregierung von Frankreich im Rahmen des Euro-Reformpakets eine Unterstützung einer Finanztransaktionssteuer fordern, die ihren Namen auch verdient. Macron hat zurecht mehr Investitionen, eine gemeinsame Unternehmenssteuer und mehr Demokratie in der Eurozone verlangt. Deutschland sollte das nicht länger blockieren, sondern unterstützen. Doch umgekehrt sollte es nicht zu viel verlangt sein, von Frankreich zu verlangen, den Widerstand gegen eine echte Finanztransaktionssteuer endlich aufzugeben. Richtig an Scholz' Vorstoß ist die Unterstützung eigener Steuern der EU. Doch dazu braucht es keinen Etikettenschwindel mit der Finanztransaktionssteuer.

Zur Person

Unser Gastautor

sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist Mitbegründer von Attac Deutschland. Giegold wurde auf Gran Canaria geboren, wuchs in Hannover auf, studierte unter anderem in Bremen und lebt heute in Düsseldorf.