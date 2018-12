Das Jahr 2018 sollte nicht so pessimistisch verabschiedet werden, meint Marcel Auermann. (Ralf Hirschberger/dpa)

Abgehakt! Endlich! Tschüss 2018, willkommen 2019! Nein, so pessimistisch müssen und sollten wir das alte Jahr nicht verabschieden. Wenn wir nur einen Moment ehrlich zu uns selbst sind, dann geht es uns gut, sehr gut sogar. In anderen Regionen dieser Welt regieren täglich Terror, Krieg und Gewalt. Allein Respekt und Toleranz, Freiheit und Friede, Mitgefühl und Mitmenschlichkeit sind so unendlich wichtig. Es sind die Stärken unserer Demokratie.

Dennoch ist die Stimmungslage in Deutschland nach Angaben des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski so schlecht wie seit fünf Jahren nicht mehr. Laut einer repräsentativen Umfrage von Opaschowski und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos sagten nur 17 Prozent der Befragten, sie sähen dem kommenden Jahr „mit großer Zuversicht und Optimismus entgegen“ und erwarteten „bessere Zeiten“. Im Jahr 2014 hatte der Anteil der Optimisten noch bei 45 Prozent gelegen. An dieser trüben Stimmung sind all die Miesepeter, Stinkstiefel und Hasserfüllten in den sozialen Medien nicht ganz unschuldig. Sie sind nicht selten nur Lautsprecher, die meinen, die einzige Wahrheit zu verbreiten. Wer aber den Ton einmal leiser dreht und genauer hinhört, der erkennt kaum mehr als Populismus und Hysterie.

Koalition als Ganzes für sich gespalten

Auf der anderen Seite stehen die Politiker. Sie taumeln von einem Dauerstreit in den nächsten, purzeln von einer Personalquerele in die andere. Sie beschäftigen sich mehr mit sich selbst, statt sich der Sacharbeit zuzuwenden. Die Koalition als Ganzes, aber auch CDU/CSU und SPD für sich sind gespalten. Wie soll ein so zerstrittener Haufen Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlen, Optimismus vorleben, Signale senden, alles im Griff zu haben, wenn regelmäßig die Frage aufkommt, ob Schwarz-Rot die nächsten Monate übersteht?

All diese Querelen strahlen bis an die Weser. Für die hiesigen Politiker machen diese Voraussetzungen den Bürgerschaftswahlkampf schwerer und härter als sie es bislang kannten. Für die Bürger bedeuten sie mehr Spannung. Nach dem 26. Mai zeigt sich, ob Bremen die rote Hochburg wie seit 1945 bleibt oder ob es die CDU erstmals schafft, stärkste Kraft im kleinsten Bundesland zu werden. Digitalisierung, Stadtentwicklung, Arbeit, Wohnungsmarkt und Bildung sind jedenfalls laut Wählerumfragen die Themen, die über Sieg und Niederlage entscheiden. In weniger als fünf Monaten dürfen die Bremerinnen und Bremer ihr Kreuz machen – und sie haben eine Wahl im wahrsten Wortsinn. Der Countdown läuft.