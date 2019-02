Kuba wird mit dem neuen Grundgesetz ein klein wenig demokratischer und moderner. (picture alliance / Bernd Kubisch / dpa-tmn)

Am 3. Dezember diskutierte Miguel Díaz-Canel in der juristischen Fakultät der Universität von Havanna mit Studenten und Dozenten über die Lage der Insel. Dabei nutzte der Präsident, gerade acht Monate im Amt, den geschlossenen Kreis für etwas ganz und gar Ungewöhnliches: Scharf kritisierte er die Restriktionen für Kleingewerbetreibende, die einige Monate vorher von seiner eigenen Partei und Regierung erlassen worden waren.

Es sollte nur noch eine Lizenz pro „Cuentapropista“ geben, womit plötzlich zum Beispiel Buchläden mit angeschlossenem Café illegal waren. Zudem sollten die beliebten privaten Restaurants, „Paladar“ genannt, nur noch maximal 50 Plätze haben dürfen. Außerdem, so war der Plan, sollten die Kleinstunternehmer künftig 85 Prozent ihrer Einkünfte bei der Bank einzahlen, damit dem Fiskus keine Einnahmen entgehen. All das, kritisierte Díaz-Canel, habe weder Hand noch Fuß. Zwei Tage später dann folgte die offizielle Rücknahme der Restriktionen durch Arbeitsministerin Margarita González Fernández.

Mehr zum Thema Komplexe Regularien Kuba steigert Zigarren-Absatz trotz strengerer Gesetze Kuba hat im vergangenen Jahr trotz zunehmend strenger Anti-Tabak-Gesetze seinen Absatz an Zigarren ... mehr »

Partei und Staat in Kuba haben sich in ihren Direktiven bisher selten um die Klagen der Bevölkerung geschert. Doch die Volte des Präsidenten könnte Beleg für ein neues, weniger rigides Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung sein. Dezente Hinweise darauf gibt es auch in der neuen Verfassung, über welche die Bevölkerung am Sonntag entschieden hat.

Der kommunistische Vorposten in der Karibik wird mit dem neuen Grundgesetz ein klein wenig demokratischer und moderner, öffnet sich weiter der Eigeninitiative, den Auslandsinvestitionen und dem Privateigentum und führt Elemente der Gewaltenteilung ein. So wird die Amtszeit des Präsidenten auf zehn Jahre beschränkt, das Amt des Ministerpräsidenten wird wieder geschaffen.

Ursprüngliche Idee einer Volkswahl des Päsidenten wurde verworfen

Die Unabhängigkeit der Gerichte wird in der Verfassung festgeschrieben, aber die ursprüngliche Idee einer Volkswahl des Präsidenten wurde verworfen. Zudem bleibt das Primat der Kommunistischen Partei. Analysten zufolge wird die Rolle von Díaz-Canel aber in der neuen Verfassung geschwächt. Künftig werde seine Macht nicht nur von Ex-Präsident Raúl Castro beschnitten, der nach wie Parteichef ist. Auch der Ministerpräsident wird die Macht des Präsidenten begrenzen.

Wochenlang trommelten die Machthaber für ein „Ja“ zum Referendum, weil sie zu viele Nein-Stimmen oder Enthaltungen befürchten. Denn Oppositionelle aller Schattierungen machten in den sozialen Netzwerken Stimmung gegen die neue Verfassung. Unter dem Hashtag #Yonovoto (Ich stimme nicht ab) kritisieren politische Dissidenten die fehlende politische Öffnung, Journalisten die mangelnde Pressefreiheit, Jugendorganisationen sowie feministische und LGBTI-Gruppen die restriktive Familienpolitik.

Mehr zum Thema Günstige Sammeltaxis Im Colectivo auf Havanna-Tour Ob in einem alten Mercury oder auf dem Sozius einer knatternden MZ: Wer auf Kuba authentisch ... mehr »

Ob Kuba mit der neuen Verfassung die großen Herausforderungen meistern kann, die am Horizont aufziehen, ist eher unwahrscheinlich. Das Verhältnis zu den USA hat sich seit dem Amtsantritt von Donald Trump wieder deutlich verschlechtert. Kubas großer Bruder Venezuela schrumpft derweil immer mehr zu einem unbequemen Verwandten. Das einstmals riesige Handelsvolumen zwischen beiden Staaten macht inzwischen nur noch zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts Kubas aus.

Bei einem möglichen Ende der Regierung von Nicolás Maduro in Caracas würde Havanna die Hilfe aus Venezuela vermutlich ganz verlieren. Auch weil Maduro die kubanischen Freunde schon 2018 nicht mehr wie früher mit Öl und anderen Gütern versorgen konnte, wuchs die Insel-Wirtschaft nur um 1,2 Prozent. Díaz-Canel feierte dann auch nach der Stimmabgabe am Sonntag, dass das Projekt der venezolanischen Opposition zur Versorgung des Landes mit Hilfsgütern misslang. „Die Falken des Imperiums und ihre Lakaien sind gescheitert, Hände weg von Venezuela."

Wichtig, dass Präsident Diaz-Canel die Kleingewerbetreiben bei Laune hält

Aber Venezuela wird in absehbarer Zeit wegbrechen. Umso wichtiger ist es da, dass Präsident Díaz-Canel die Kleingewerbetreibenden bei Laune hält und sie nicht mit noch mehr bürokratischen Hürden traktiert. Die „Cuentapropistas“ tragen die Volkswirtschaft der klammen Karibikinsel zwar nicht allein, aber sie sind doch für das funktionieren wesentlicher Sektoren wie der Landwirtschaft, den Tourismus oder den Nahverkehr unerlässlich.

Seit Raúl Castro 2010 erstmals vorsichtig die Wirtschaft für diese „Ich-AGs“ öffnete, hat sich ihre Zahl von 157 000 auf 589 000 erhöht, dies entspricht 13 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung. Nimmt man noch den Sektor der Kooperativen dazu, arbeiten mittlerweile rund 30 Prozent der Kubaner nicht mehr für den Staat, sondern auf eigene Rechnung.