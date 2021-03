Jean-Yves Le Drian (links), Außenminister von Frankreich, spricht mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas während eines Treffens in Brüssel. (Aris Oikonomou)

Als die EU China zuletzt wegen Menschenrechtsverletzungen bestrafte, stand die Mauer in Berlin noch. Am Montag war es wieder soweit: Die Außenminister der Gemeinschaft folgten einem Beschluss ihrer Botschafter vom Freitag und verhängten gegen vier Chinesen, denen eine Schlüsselrolle bei der Unterdrückung der uigurischen Minderheit vorgeworfen wird, spürbare Sanktionen. Sämtliche Vermögenswerte der betroffenen Personen oder Vereinigungen in Europa wurden eingefroren. Außerdem dürfen ihnen kein Geld oder wirtschaftliche Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden. Eine Einreise in die EU bleibt ihnen ab sofort verboten.

Mehr zum Thema Kommentar über Machtpolitik Sanktionen sind oft ein stumpfes Schwert Wie sinnvoll sind Wirtschaftssanktionen? Peking und Moskau ändern ihren politischen Kurs durch Druck von außen nicht - ein offener Dialog ist zielführender, meint ... mehr »

Zu den Betroffenen gehört der Direktor des Büros für öffentliche Sicherheit von Xinjiang, Chen Mingguo, sowie Vertreter des örtlichen Parteikomitees des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang. Auch das Büro für öffentliche Sicherheit selbst wurde in die Strafmaßnahmen einbezogen. Die EU-Minister nutzten dafür ein neues Instrument der Gemeinschaft, das erst vor wenigen Monaten geschaffen wurde. Demnach kann die Union gezielt gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen vorgehen. In diesem Fall trifft es jene politischen Beamten, die an der erniedrigenden Behandlung der uigurischen Minderheit sowie weiterer Angehöriger andere muslimischer ethnischer Minderheiten mitwirken. Konkret sollen sie ein „großangelegtes Überwachungs-, Internierungs- und Indoktrinationsprogramm“ durchgesetzt haben, dem die Menschen in Umerziehungslagern ausgesetzt würden. Peking weist die Vorwürfe zurück und spricht von Fortbildungszentren.

China reagiert mit Sanktionen gegen deutsche Politiker

Der Schritt ist pikant. Schließlich hatte die EU Ende vergangenen Jahres mit China ein Investitionsabkommen verabschiedet, in dem sich die Pekinger Führung zur Abschaffung von Zwangsarbeit verpflichtet hatte – die Uiguren wurden dabei ausdrücklich erwähnt. Allerdings bezweifeln Bobachter in Brüssel, dass sich Peking daran halten wird.

Nun gibt es sozusagen einen Testfall, den China schon am Montag „mit gleicher Münze“ beantwortete. Zunächst hatte der Chef der europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, den Beschluss der Außenminister als „richtigen Schritt“ gelobt, „um die chinesische Führung in die Schranken zu weisen“. Wenig später folgte die Antwort aus Peking: Die Führung verbot Bütikofer sowie dem CDU-Europa-Abgeordneten Michael Gahler, dem Uiguren-Forscher Adrian Zenz sowie Vertretern des bekannten Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin die Einreise nach China und alle geschäftlichen Tätigkeiten dort. Begründung: Die genannten Personen „streuen bösartig Lügen und Desinformation und schaden Chinas Interessen und Souveränität schwer“. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte die Darstellung „weder nachvollziehbar und auch völlig unverständlich“.

Mehr zum Thema Kommentar über China und die EU Fremde Partner Auf Dauer reichen die gelegentliche Charme-Offensive Chinas gegenüber der EU nicht, um daraus eine stabile und faire Partnerschaft entstehen zu lassen, kommentiert ... mehr »

Die Außenamtschefs verhängten weitere Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Nordkorea und Libyen. In einem Fall aber blieben sie zurückhaltend: Türkei. Ende dieser Woche wollen die Staats- und Regierungschefs der Union über ihre künftigen Beziehungen zu Ankara beraten. Sie hatten den Außenbeauftragten der EU, Josep Borrell, beauftragt, dafür eine Bilanz vorzulegen, die auch bereits mögliche Sanktionen enthält. „Bei der Türkei gibt es Licht und Schatten“, erklärte Maas am Montag. Man sehe zwar eine deutliche Entspannung bei den Auseinandersetzungen im Mittelmeer um Öl- und Gasbohrungen in griechischen Hoheitsgewässern. Aber vor allem der Ausstieg Ankaras aus der Internationalen Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt sei ein Rückschlag, monierte Maas.

Zur Sache

Strafmaßnahmen gegen Top-Generäle

Die EU hat nach dem Militärputsch in Myanmar Sanktionen gegen Spitzenvertreter der Streitkräfte verhängt. Den Betroffenen werden eine Verantwortung für die Tötung unbewaffneter Demonstranten und die Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit vorgeworfen. Zudem sollen sie willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen ermöglicht haben.

Neben zehn Militärs wurde auch der Vorsitzende der Unionswahlkommission, Thein Soem, sanktioniert. Ihm wird vorgeworfen, durch die Nichtanerkennung des Wahlergebnisses an der Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in seiner Heimat beteiligt zu sein.

Die Sanktionsregelungen der EU sehen vor, dass Vermögenswerte der Betroffenen eingefroren werden und ihnen kein Geld oder wirtschaftliche Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden dürfen. Zudem wird die Einreise in die Europäische Union verboten. „Wir wollen nicht die Bevölkerung in Myanmar mit Sanktionen bestrafen, sondern diejenigen, die dort in eklatanter Weise Menschenrechte verletzen“, so Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).