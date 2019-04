Das EU-Parlament könnte auf eine harte Probe gestellt werden. Brexit-Befürworter haben angekündigt, die Arbeit des EU-Parlaments zu sabotieren. (Jean-Francois Badias /dpa)

In den Brexit-Planungen des EU-Gipfels und der Briten spielt das EU-Parlament fast keine Rolle. Dabei gaben Sie doch noch ein Wörtchen mitzureden, oder?

Markus Ferber: Der Austrittsvertrag braucht die Zustimmung des Europäischen Parlamentes. Deshalb müssen wir überlegen, ob wir diesen Schritt sozusagen vorbeugend in der kommenden Woche tun oder ob wir abwarten, bis das Unterhaus in London zugestimmt hat. Dann könnte es entweder auf eine Sondersitzung im Mai hinauslaufen oder aber auf ein Votum des neu gewählten Parlamentes Anfang Juli.

Ein Land kann nur so lange Abgeordnete entsenden, wie es Mitglied der Europäischen Union ist. Das heißt konkret: An dem Tag, an dem ein Staat die Gemeinschaft verlässt, müssen auch die Mandatsträger das Europäische Parlament wieder verlassen.

Das geht natürlich nicht. Die britische Regierung kann sich in den Ministerräten neutral verhalten. Aber niemand kann einem frei gewählten Abgeordneten einen Maulkorb verpassen. Das ist ja das Problem, wenn britische Volksvertreter möglicherweise über den Kommissionspräsidenten und die Kommission mitbestimmen, dann aber das Parlament verlassen. Ich halte das für einen schwierigen Vorgang, wenn Parlamentarier, die dem Plenum nur kurz angehören, über langfristige Fragen mitbestimmen können.

Ich kann nicht verstehen, dass die britische Premierministerin Theresa May wieder nicht erklären konnte, warum das Unterhaus in London dem Austrittsabkommen jetzt plötzlich zustimmen sollte, nachdem es den Deal schon drei Mal abgelehnt hat. Denn das ist ja die Voraussetzung für einen geordneten Austritt – völlig unabhängig vom Datum.

