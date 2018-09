Martin Selmayr (MAYO/dpa)

Mit einem derart scharfen Urteil hatte sicherlich niemand gerechnet: In einem Gutachten sprach die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly von mehreren „Verwaltungsmissständen“.

„Die Kommission wandte die einschlägigen Regeln nicht korrekt an – weder ihrem Wortlaut noch ihrem Sinne nach“, schrieb die 61-jährige Irin in ihrem Bericht, für den sie rund 11.000 Seiten an Dokumenten eingesehen und geprüft hatte. Dies habe „berechtigtes Unbehagen“ ausgelöst. Bereits vor einigen Wochen sprach das Europäische Parlament davon, dass das Vorgehen „als putschartige Aktion gesehen werden könnte, die die Grenzen des Rechts dehnt oder sogar überdehnt“. Selmayr (47) war Ende Februar bei einer Sitzung der EU-Kommission zunächst zum stellvertretenden Generalsekretär ernannt und wenige Minuten danach zum Chef der fast 33.000 Beamten der Behörde befördert worden.

„Künstlich“ habe man den Eindruck geschürt, die Neubesetzung sei dringlich gewesen, weil man die schon länger absehbare Pensionierung des bisherigen Amtsinhabers Alexander Italianer geheim gehalten hatte. Damit, so die Bürgerbeauftragte jetzt weiter, wurde „gerechtfertigt, dass es keine Stellenausschreibung gab“. Unterm Strich stellte Juncker die Weichen, um seinem Vertrauten in einem undurchsichtigen Verfahren den Job ohne Konkurrenten zuzuschanzen. Mehr noch: Auf die anschließend aufkommende Kritik reagierte die Kommission „defensiv, ausweichend und teilweise aggressiv“. O’Reilly kommt deshalb zu dem Schluss: „Das alles riskierte, die hart erarbeiteten hohen EU-Verwaltungsstandards und als Konsequenz auch das öffentliche Vertrauen in Gefahr zu bringen.“

Die Vorwürfe treffen nun besonders den für Personal und Verwaltung zuständigen deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger. Der erklärte, man teile „nicht alle Aspekte“ des Prüfberichts. Doch begrüße die Kommission, dass die Bürgerbeauftragte „weder die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Ernennung des Generalsekretärs noch die Entscheidung für den Bewerber infrage stellt“, der als „kompetenter EU-Beamter, der sich in hohem Maße für die Europäische Union engagiert, beschrieben wird“. Da hat Oettinger zweifellos Recht, löst aber nur die neue Frage aus, warum die Kommission sich dann zu einer derartigen Blitzaktion entschlossen hat?

O’Reilly sprach sich am Dienstag für ein „spezielles und separates Ernennungsverfahren“ aus, damit sich ein solcher Fall nicht wiederhole. So solle eine Stellenausschreibung veröffentlicht und das Thema als offizieller Tagesordnungspunkt der wöchentlichen Kommissionssitzung bekanntgemacht werden, außerdem seien die externen Experten des sogenannten beratenden Ausschusses zu beteiligen.

EU-Kommissar Oettinger versprach, die Anregungen zu „überdenken“ und zu sehen, wie die „aktuellen Vorschriften und Verfahren verbessert werden können“. Mit anderen Worten: Da wird nicht viel kommen. Die Kommission scheint einfach nur froh zu sein, dass nun auch die letzte Instanz ihren Bericht vorgelegt hat. Selmayr darf sich zumindest damit trösten, dass seine fachliche Qualifikation für den Spitzenjob von niemandem infrage gestellt wurde. Es ging immer nur um das Verfahren seiner allzu raschen Beförderung zum Generalsekretär – und das hat er wohl kaum selbst zu verantworten.