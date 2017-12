Uber braucht zukünftig in Europa Fahrer von einem Taxi-Unternehmen oder mit einem Beförderungsschein. (dpa)

Uber wird in Europa nicht zu seinem ursprünglichen Geschäftsmodell zurückkehren können, Fahrten mit Privatleuten als Chauffeur zu vermitteln. Der Europäische Gerichtshof entschied am Mittwoch, dass ein solcher Dienst eine Verkehrsdienstleistung ist und entsprechend reguliert werden muss. Damit wurde der Service rechtlich mit klassischen Taxi-Diensten gleichgestellt.

Uber hatte den Dienst UberPop, bei dem Privatleute Fahrgäste beförderten, nach Rechtsproblemen bereits praktisch überall in Europa eingestellt. Unter anderem erlaubt das deutsche Personenbeförderungsgesetz UberPop nicht. Nur in Berlin und München ist das Unternehmen mit zwei Geschäftsmodellen unterwegs, bei dem Kunden an Taxi- oder Mietwagenunternehmen vermittelt werden.

Aktuell arbeitet der Fahrdienst-Vermittler mit Fahrern mit Beförderungsschein oder Taxi-Betrieben. Die EuGH-Entscheidung geht auf ein Verfahren zurück, in dem ein spanisches Taxi-Unternehmen gegen UberPop vorging. (dpa)